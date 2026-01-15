Pierwszy rok działalności Ośrodka Szkolenia Policji w Lublinie Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Dokładnie rok temu rozpoczął działalność Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie. Był to czas intensywnej pracy i zdobywania doświadczeń. W ciągu pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania zrealizowaliśmy dziesiątki szkoleń i kursów. Przeszkoliliśmy setki policjantów oraz podjęliśmy liczne inicjatywy szkoleniowe i organizacyjne. Podejmowane przedsięwzięcia przyczyniły się do podnoszenia jakości codziennej służby.

W pierwszym roku zrealizowaliśmy łącznie 21 edycji szkoleń i kursów dla funkcjonariuszy województwa lubelskiego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (13 edycji szkoleń zawodowych SZPd i SZA z tego dwie edycje w Białej Podlaskiej, 8 edycji kursów specjalistycznych ONP, RNZ i RKPP)

Dodatkowo, wspólnie z Wydziałem Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie zrealizowaliśmy cykl lokalnego doskonalenia zawodowego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zrealizowaliśmy 15 edycji, w których uczestniczyło 274 policjantów.

Ponadto z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przeszkoliliśmy 40 funkcjonariuszy Ruchu Drogowego podczas dwóch edycji kursu specjalistycznego w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości.

To tysiące godzin zajęć oraz wielu przeszkolonych funkcjonariuszy.

Poza szkoleniami zrealizowaliśmy również wiele dodatkowych inicjatyw. Prowadziliśmy seminaria poświęcone praktycznym metodom kształcenia, organizowaliśmy szkolenia oraz udzielaliśmy wsparcia innym służbom i instytucjom, między innymi wojsku, personelowi medycznemu oraz Straży Miejskiej. Przygotowywaliśmy prelekcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także uczestniczyliśmy w konferencjach i wydarzeniach naukowo praktycznych. Równolegle dzieliliśmy się doświadczeniem, publikując artykuły w prasie naukowej i branżowej.

Włączaliśmy się też w przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym i merytorycznym, wspierając tworzenie oraz porządkowanie procedur i dobrych praktyk, które ułatwiają codzienną służbę. Wprowadzaliśmy także rozwiązania zwiększające praktyczny wymiar zajęć, zapraszając do udziału w szkoleniach zawodowych prokuratorów lubelskich prokuratur.

Uczestniczyliśmy w Grupie Roboczej Urzędu Miasta Lublin do spraw ujednolicenia i promowania efektywnej współpracy między służbami oraz organami administracji.

Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie w dniu otwarcia liczył 11 etatów i był najmniejszym Ośrodkiem Szkolenia Policji w Polsce dziś jest to liczba 26 etatów.

Za wsparcie i pomoc w realizacji wymienionych przedsięwzięć szczególne podziękowania kierujemy do Komendy Głównej Policji oraz Kierownictwa Lubelskiej Policji.

Zespół Dowódczo-Organizatorski oraz Zespół Dydaktyczno-Wychowawczy

Ośrodka Szkolenia Policji w Lublinie