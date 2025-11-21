Lubelscy policjanci ćwiczyli na stadionie Motor Arena Lublin Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj Około 200 lubelskich policjantów wzięło udział w ćwiczeniach jakie odbyły się wczoraj na Motor Arenie Lublin. Szkolenie zostało zorganizowane przez Oddział Prewencji Policji w Lublinie. Policjanci trenowali różne warianty sytuacji, do których może dojść na obiekcie. Celem takich szkoleń jest podnoszenie wiedzy i doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy, które przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Lubelszczyzny.

Za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy masowej odpowiada organizator, jednak policjanci muszą być profesjonalnie przygotowani i gotowi do działań w razie zakłócenia ładu, czy porządku publicznego, by reagować w szybki i zdecydowany sposób na przypadki łamania prawa.

Film Lubelscy policjanci na stadionie Motor Arena Lublin. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Lubelscy policjanci na stadionie Motor Arena Lublin. (format mp4 - rozmiar 21.89 MB)

Zdajemy sobie sprawę, że skuteczne zabezpieczenie imprez masowych, w tym meczy piłkarskich zależy w dużej mierze od szkoleń i sprawnego działania policjantów. Dlatego też przywiązujemy dużą wagę do tego, by stale podnosić swoje umiejętności. Wczoraj na stadionie Motor Arena Lublin odbyły się ćwiczenia zgrywające Oddziału Prewencji Policji w Lublinie oraz Nieetatowego Oddziału Prewencji KWP w Lublinie.





Celem szkolenia, w których udział wzięło około 200 funkcjonariuszy, było ćwiczenie taktyki działania na stadionie w przypadku zbiorowego naruszenia porządku publicznego w trakcie imprezy masowej.





Ćwiczenia odbyły się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do autentycznych. Policjanci trenowali różne warianty sytuacji, do których może dojść na samym obiekcie. Pośród wielu scenariuszy nie zabrakło również takich w których zachodziła konieczność ratowania życia i zdrowia ludzkiego czy użycia policyjnych psów służbowych z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.





Podczas takich działań najważniejsza jest perfekcja wykonywanych wariantów taktycznych, zgranie i zaufanie do kolegów. Szkolenie było sprawdzianem policyjnych działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom Lubelszczyzny.





podkomisarz Kamil Karbowniczek