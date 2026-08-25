Zatrzymanych 112 osób poszukiwanych - efekty działań policjantów lubelskiego garnizonu Data publikacji 25.08.2026 Powrót Drukuj 112 poszukiwanych osób, za którymi sądy i prokuratury wydały listy gończe i nakazy doprowadzenia zatrzymali w minionym tygodniu poszukiwacze z jednostek policji lubelskiego garnizonu. Podczas akcji funkcjonariusze skontrolowani ponad 1200 miejsc i adresów. Wśród zatrzymanych jest 9 osób poszukiwanych listami gończymi. Po zatrzymaniu poszukiwani trafili do aresztów śledczych lub zakładów karnych. Działania policjantów koordynowane były przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Celem przeprowadzonej w minionym tygodniu akcji było ustalenie i zatrzymanie osób poszukiwanych m.in. na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury.

Podczas dwudniowych działań skontrolowaliśmy ponad 1200 miejsc i adresów w całym województwie w tym, ponad 80 miejsc grupowania się obcokrajowców, jak. np. hostele.

Efektem działań było ustalenie i zatrzymanie łącznie 112 poszukiwanych. Wśród zatrzymanych byli podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, skazani na kary pozbawienia wolności, czy osoby poszukiwane do ustalenia miejsca pobytu.

Wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowcy. Funkcjonariusze zatrzymali 2 obywateli innych krajów.

Wśród wszystkich zatrzymanych osób, 9 z nich było poszukiwanych listami gończymi.

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Jedną z ciekawych realizacji było zatrzymanie poszukiwanego małżeństwa przez tomaszowskich kryminalnych. 43-latka oraz jej 42-letni mąż ukrywali się na Podkarpaciu za liczne oszustwa dokonane na przestrzeni kilku lat. Kompletnie zaskoczonych małżonków poszukiwacze zatrzymali w Rzeszowie. Kobieta początkowo symulowała nawet zawał, jednak medycy szybko wykluczyli jej obawy zdrowotne, zezwalając na jej osadzenie.

43-latka poszukiwana była nakazem doprowadzania do zakładu karnego celem odbycia 11 miesięcy pozbawienia wolności. Kobieta prowadząc działalność gospodarczą, zawierała umowy na sporządzanie wniosków o uzyskanie dotacji unijnych. Za usługę pobierała kilkutysięczne opłaty lub zaliczki, wprowadzając pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru wywiązania się ze swoich zobowiązań. Wartość strat szacowana była na kilkaset tysięcy złotych. Niebawem uprawomocnią się kolejne wyroki skazujące. Kobieta może wówczas spędzić w zakładzie karnym nawet kilka lat.

Z kolei jej 43-letni mąż poszukiwany był do czynności procesowych z jego udziałem. Po ich wykonaniu, został zwolniony. Mężczyzna odpowie za oszustwa, tożsame z tymi popełnionymi przez jego żonę.

Kolejny zatrzymany przez tomaszowskich kryminalnych to 33-letni mieszkaniec gminy Łaszczów. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności za ucieczkę z więzienia. Do zdarzenia doszło w 2023 roku w Chełmie. Mężczyzna osadzony był wówczas w zakładzie karnym typu półotwartego za niepłacenie alimentów. Podczas wykonywania pracy, w sposób nieuprawniony opuścił teren więzienia. Został zatrzymany następnego dnia na terenie Chełma. Po uprawomocnieniu się wyroku za ten czyn, ukrywał się przeszło rok przed wymiarem sprawiedliwości na terenie województwa mazowieckiego, po czym wrócił na teren powiatu tomaszowskiego. Został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Z kolei w powiecie opolskim zatrzymany został 46-latek poszukiwany do rocznej odsiadki za złamanie nakazu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego i wyrobów tytoniowych, a w pow. chełmskim- 39-latek poszukiwany do 4 miesięcznej odsiadki za kradzież.

Ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości najwyraźniej miał dość 30-latek z Lublina. Mężczyzna wiedząc, że jest poszukiwany przez łęczyńskich policjantów do półrocznej odsiadki za kradzież, sam zadzwonił na Policję poddając dokładny adres swojego pobytu. Poinformował, że na patrol zaczeka pod blokiem.

W ręce łęczyńskich policjantów wpadł również 43-latek z gm. Wólka poszukiwany do 2 letniej odsiadki za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy.

Schwytani przez policjantów trafili do aresztów śledczych lub zakładów karnych, gdzie realizują zasądzone wobec nich kary i środki zapobiegawcze.

Akcja „Poszukiwany” po raz kolejny pokazuje, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości nie mogą czuć się bezkarne. Policjanci zapowiadają kontynuację podobnych działań, których celem jest realizacja decyzji sądów i prokuratur oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Wszystkie działania policjantów biorących udział w akcji Poszukiwany, koordynowane były przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

nadkom. Anna Kamola

Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie