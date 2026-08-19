Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie zatrzymany przez lubelskich „łowców głów” Data publikacji 19.08.2026 Powrót Drukuj Poszukiwany przestępca seksualny z Lubelszczyzny został zatrzymany w Warszawie przez lubelskich „łowców głów”. Wcześniej informacja o poszukiwaniach 47-latka została zamieszczona na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy. Sąd wystawił za nim Europejski Nakaz Aresztowania oraz Czerwoną Notę Interpolu. Początkowo 47-latek ukrywał się we Włoszech, jednak zaawansowane czynności operacyjne zaprowadziły nas do stolicy, gdzie poszukiwany został zatrzymany przy pracach wykończeniowych. trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Z policyjnych materiałów wynika, że 47-latek w przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej oraz groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności sprawy.

Mężczyzna, wiedząc, że jest poszukiwany, opuścił miejsce swojego dotychczasowego pobytu i zaczął ukrywać się przed organami ścigania. W 2021 roku Sąd Okręgowy w Zamościu wystawił za nim list gończy.

Sprawę przejęli funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie znani jako lubelscy „łowcy głów”. Początkowo mężczyzna ukrywał się na terenie Włoch. Sąd wystawił za 47-latkiem Europejski Nakaz Aresztowania oraz Czerwoną Notę Interpolu. Pomimo tego, poszukiwany wciąż pozostawał nieuchwytny.

Pod koniec 2025 roku w sprawę włączył się punkt kontaktowy ENFAST w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (ENFAST - europejska sieć współpracy policyjnej zajmująca się poszukiwaniem najbardziej niebezpiecznych przestępców). Funkcjonariusze ENFAST opublikowali informację o poszukiwaniach tego mężczyzny na stronie internetowej Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy.

47-latek był jedną z trzech osób, której wizerunek został umieszczony na stronie EU Most Wanted, w ramach kolejnej edycji kampanii EUROPOLU i sieci ENFAST, mającej na celu zaangażowanie społeczeństwa w poszukiwania i rozpowszechnienie wizerunków najbardziej poszukiwanych przestępców. Inauguracja kampanii, której hasłem przewodnim było: Pomóż nam ich znaleźć, odbyła się w grudniu 2025 roku.

Dzięki dużemu doświadczeniu lubelskich „łowców głów” i zastosowaniu zawansowanych czynności operacyjnych poszukiwacze ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego. Trop zaprowadził ich do Warszawy, gdzie kompletnie zaskoczony 47-latek został zatrzymany przy pracach wykończeniowych w jednym z mieszkań w centrum stolicy.

47-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary 3 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności.

Strona internetowa UE Most Wanted to inicjatywa Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwawczych (ENFAST) wspierana przez Europol. Treści są zarządzane i publikowane bezpośrednio przez krajowe zespoły FAST, które zamieszczają dane o najbardziej poszukiwanych w swoim kraju i odbierają wszelkie zgłoszenia przekazywane przez obywateli.

eumostwanted.eu

Uruchomienie funkcji powiadomień odgrywa istotną rolę we wspieraniu organów w walce z przestępczością transgraniczną. Razem możemy uczynić Europę miejscem bardziej bezpiecznym.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

komisarz Kamil Karbowniczek