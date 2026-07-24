Kontrterroryści trenowali działania bojowe i szturmowe w obiektach przeznaczonych do rozbiórki Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Lubelscy kontrterroryści przeprowadzili szkolenie, w którym ćwiczyli prowadzenie działań bojowych i interwencyjnych w przestrzeniach zamkniętych. Odbywało się w dość nietypowych obiektach, bo przeznaczonych do rozbiórki. Dzięki temu budynki które mają zostać zburzone, posłużyły policjantom jako realistyczne środowisko szkoleniowe. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcami inwestycji związanych z przebudową dróg.

Do głównych zadań funkcjonariuszy z jednostek specjalnych Policji należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz zatrzymywanie sprawców najcięższych kategorii przestępstw. Do tego typu działań wymagane są specjalne umiejętności, które kontrterroryści wykorzystują w codziennej służbie. Co istotne, działania tego rodzaju obarczone są ogromnym ryzykiem. Dlatego też kontrterroryści szkolą się praktycznie każdego dnia.

Wiele szkoleń, w jakich biorą udział nasi lubelscy kontrterroryści organizowanych jest dzięki uprzejmości podmiotów zewnętrznych, stąd bardzo ważną rolę odgrywa odwzorowanie w ćwiczeniach realnych warunków działań.

Niedawno, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie dzięki współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcami inwestycji związanych z przebudową dróg, przeprowadzili szkolenie.

Odbyło się ono dzięki dostępom do budynków, które przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych mogą zostać wykorzystane jako realistyczne środowisko szkoleniowe. Dzięki temu istniała możliwość przećwiczenia zaawansowanych scenariuszy z zakresu tzw. CQB (Close Quarters Battle), czyli prowadzenia działań bojowych i interwencyjnych w przestrzeniach zamkniętych.

Policjanci prowadzili szkolenie w obiektach o zróżnicowanej konstrukcji, układzie pomieszczeń i stopniu degradacji, co pozwoliło na prowadzenie ćwiczeń w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych działań operacyjnych.

Funkcjonariusze doskonalili procedury wejścia do obiektów, przemieszczania się w zespole szturmowym, przeszukiwania pomieszczeń, identyfikacji i neutralizacji zagrożeń, ratowania osób poszkodowanych oraz ewakuacji zakładników. Naturalne ukształtowanie budynków pozwalało przećwiczyć podejmowanie decyzji pod presją czasu, komunikację wewnątrz zespołu oraz koordynację działań w dynamicznie zmieniającym się środowisku.





Policjanci mieli również możliwość praktycznego doskonalenia technik pokonywania przeszkód budowlanych, takich jak drzwi, okna, ściany działowe czy inne elementy konstrukcyjne występujące w obiektach.

Budynki przeznaczone do rozbiórki to miejsce, w którym kontrterroryści mogą w pełni bezpiecznie trenować wykorzystanie narzędzi wyważeniowych oraz technik siłowego otwierania przejść, sprawdzając jednocześnie ich skuteczność w rzeczywistych warunkach. Możliwość wykonywania takich ćwiczeń bez obaw o uszkodzenie infrastruktury pozwala prowadzić szkolenie w sposób maksymalnie realistyczny i przygotowuje funkcjonariuszy do sytuacji, w których od szybkości oraz skuteczności pokonania przeszkody może zależeć życie zakładników, osób postronnych lub samych operatorów.

Możliwość prowadzenia tego rodzaju szkoleń znacząco podnosi poziom wyszkolenia funkcjonariuszy SPKP w Lublinie, umożliwiając regularne doskonalenie procedur taktycznych w warunkach odpowiadających rzeczywistym zdarzeniom wysokiego ryzyka. Jednocześnie wykorzystanie obiektów przeznaczonych do rozbiórki stanowi również racjonalne gospodarowanie dostępną infrastrukturą.

Budynki, które w krótkim czasie i tak przestaną istnieć, jeszcze przed wyburzeniem służą podnoszeniu poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy odpowiedzialnych za reagowanie na najpoważniejsze zagrożenia. To przykład współpracy administracji publicznej, inwestorów oraz Policji, przynoszącej wymierne korzyści dla bezpieczeństwa.





