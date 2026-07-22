Seminarium "Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego na akwenach i terenach przywodnych" Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Za nami dwudniowe seminarium szkoleniowo-profilaktyczne "Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego na akwenach i terenach przywodnych" zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie. Program obejmował wykłady i warsztaty praktyczne z doskonalenia umiejętności współdziałania służb w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia na obszarach wodnych, udzielanie pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego wobec osób podtopionych i wykorzystanie sprzętu ratowniczego podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych na akwenach. Patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Główny Policji oraz Wojewoda Lubelski.

Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie w dniach 21-22 lipca 2026 r. zorganizował seminarium szkoleniowo-profilaktyczne "Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego na akwenach i terenach przywodnych" realizowane m.in. na terenie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie.

Głównym jego celem było doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, podnoszenie kompetencji ratowniczych oraz propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Dzisiaj o godzinie 9:00 przy Posterunku Wodnym nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie odbył się briefing prasowy poświęcony odbywającemu się nad zalewem seminarium szkoleniowemu. Wzięli w nim udział Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie starszy brygadier Michał Badach oraz Prezes Zarządu Rejonowego WOPR w Lublinie Pan Robert Wawruch.

Program seminarium obejmował wykłady, warsztaty praktyczne oraz symulacje zdarzeń związanych z zagrożeniami występującymi na obszarach wodnych, w tym działania ratownictwa wodnego, udzielanie pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego oraz współdziałanie służb podczas akcji ratowniczych i poszukiwawczych.

Podczas seminarium Komendę Główną Policji reprezentowała Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP inspektor Sylwia Majewska-Mazepa.

Cele przedsięwzięcia:

doskonalenie umiejętności praktycznych oraz współdziałania służb w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia na obszarach wodnych;

budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie w okresie wakacyjnym i wzmożonego wypoczynku nad wodą;

kształtowanie właściwych nawyków oraz odpowiedzialnych zachowań sprzyjających unikaniu sytuacji niebezpiecznych;

zwiększenie świadomości w zakresie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia;

doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego wobec osób podtopionych, urazowych i nieurazowych;

rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego stosowanego w ratownictwie wodnym oraz podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych na akwenach wodnych.

Seminarium "Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego na akwenach i terenach przywodnych" realizowane było pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Wojewody Lubelskiego.

Partnerami przedsięwzięcia byli również: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie a także Koordynator Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Policji.

podkomisarz Kamil Karbowniczek