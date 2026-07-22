Seminarium "Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego na akwenach i terenach przywodnych" - AktualnościPolicja Lubelska

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Seminarium "Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego na akwenach i terenach przywodnych"

Data publikacji 22.07.2026
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Za nami dwudniowe seminarium szkoleniowo-profilaktyczne "Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego na akwenach i terenach przywodnych" zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie. Program obejmował wykłady i warsztaty praktyczne z doskonalenia umiejętności współdziałania służb w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia na obszarach wodnych, udzielanie pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego wobec osób podtopionych i wykorzystanie sprzętu ratowniczego podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych na akwenach. Patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Główny Policji oraz Wojewoda Lubelski.

Policjanci prowadzą resuscytację na fantomie.

Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie w dniach 21-22 lipca 2026 r. zorganizował seminarium szkoleniowo-profilaktyczne "Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego na akwenach i terenach przywodnych" realizowane m.in. na terenie Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie.

Policjanci prowadzą resuscytację na fantomie.

Głównym jego celem było doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli, podnoszenie kompetencji ratowniczych oraz propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

briefing prasowy poświęcony odbywającemu się nad zalewem seminarium szkoleniowemu.

Dzisiaj o godzinie 9:00 przy Posterunku Wodnym nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie odbył się briefing prasowy poświęcony odbywającemu się nad zalewem seminarium szkoleniowemu. Wzięli w nim udział Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie starszy brygadier Michał Badach oraz Prezes Zarządu Rejonowego WOPR w Lublinie Pan Robert Wawruch.

Funkcjonariusze słuchają wykładów.

Program seminarium obejmował wykłady, warsztaty praktyczne oraz symulacje zdarzeń związanych z zagrożeniami występującymi na obszarach wodnych, w tym działania ratownictwa wodnego, udzielanie pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego oraz współdziałanie służb podczas akcji ratowniczych i poszukiwawczych.

łodzie służb ratowniczych na wodzie

Podczas seminarium Komendę Główną Policji reprezentowała Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP inspektor Sylwia Majewska-Mazepa.

Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP inspektor Sylwia Majewska-Mazepa.

Cele przedsięwzięcia:

  • doskonalenie umiejętności praktycznych oraz współdziałania służb w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia na obszarach wodnych;
  • budowanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie w okresie wakacyjnym i wzmożonego wypoczynku nad wodą;
  • kształtowanie właściwych nawyków oraz odpowiedzialnych zachowań sprzyjających unikaniu sytuacji niebezpiecznych;
  • zwiększenie świadomości w zakresie zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia;
  • doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego wobec osób podtopionych, urazowych i nieurazowych;
  • rozwijanie umiejętności związanych z wykorzystaniem sprzętu ratowniczego stosowanego w ratownictwie wodnym oraz podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych na akwenach wodnych.

ratownicy prowadzą resuscytację na fantomie.

Seminarium "Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego na akwenach i terenach przywodnych" realizowane było pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Wojewody Lubelskiego.

Policjantka i ratownik prowadzą reanimację na fantomie.

Partnerami przedsięwzięcia byli również: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie a także Koordynator Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Policji.

Policjanci prowadzą resuscytację na fantomie.

podkomisarz Kamil Karbowniczek

Film Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego.

Opis filmu: Współpraca służb ratunkowych w zakresie ratownictwa wodnego.

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