Zabarykadował się w mieszkaniu grożąc odkręceniem gazu, a potem z siekierą ruszył na policjantów Data publikacji 10.07.2026 Powrót Drukuj Zatrzymaliśmy 38-latka, który po groźbach kierowanych w kierunku swojej matki oraz odkręcenia gazu zabarykadował się w mieszkaniu przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie. Agresor w trakcie interwencji ruszył na policjantów z siekierą. Mężczyzna został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów. Przy sobie miał także nóż, którym próbował ranić jednego z policjantów. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. 38-latek został zatrzymany. O zdarzeniu powiadomiono Prokuratora.

Po dzisiejszej interwencji w jednym z mieszkań na ul. Mełgiewskiej w Lublinie zatrzymaliśmy 38-letniego mężczyznę, który z siekierą zabarykadował się w środku i zagroził odkręceniem gazu. Wcześniej zagrozil matce śmiercią. Kobieta zdołała uciec z mieszkania.

Na miejsce skierowano negocjatorów, policjantów Oddziału Prewencji Policji w Lublinie i kontrterrorystów.

Po siłowym wejściu funkcjonariuszy do mieszkania, agresor ruszył na nich z siekierą. Na szczęście policyjna tarcza uchroniła policjanta przed otrzymaniem ciosów.

Zabarykadowanego w łazience mężczyznę zatrzymali policyjni kontrterroryści. Mężczyzna przy sobie miał także nóż, którym próbował ranić jednego z policjantów.

W wyniku interwencji nikt nie odniosl obrażeń.

Mężczyzna został zatrzymany. Czynnosci wstępnie będą prowadzone w kierunku czynnej napaści.

O zdarzeniu powiadomiliśmy Prokuratora.

nadkomisarz Anna Kamola