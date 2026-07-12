Poszukiwani bracia namierzeni i zatrzymani w Hiszpanii. Wytropili ich lubelscy "Łowcy Głów"! Data publikacji 12.07.2026 Powrót Drukuj Lubelscy „Łowcy Głów” we współpracy z Oficerem Łącznikowym Polskiej Policji w Hiszpanii doprowadzili do zatrzymania ukrywających się w Hiszpanii dwóch braci w wieku 32 i 35 lat. Pierwszy z nich poszukiwany był listem gończym do 3 letniej odsiadki za seksualne wykorzystanie osoby małoletniej oraz udzielanie jej narkotyków. Jego brat skazany był również za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, przestępstwa narkotykowe oraz pobicie innej osoby. Za mężczyznami został wydany Europejski Nakaz Aresztowania. W minionym tygodniu odbyła się ekstradycja obu zatrzymanych do Polski, którzy zostali osadzeni w areszcie śledczym.

Obaj poszukiwani bracia w wieku 32 i 35 lat to mieszkańcy powiatu chełmskiego. Młodszy z nich ścigany był dwoma listami gończymi za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej

i obyczajności. Listy gończe dotyczą obcowania płciowego z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia a także udzielania małoletniej narkotyków. Mężczyzna za popełnione przestępstwa ma do odbycia 3 lata pozbawienia wolności. Wiedząc, że jest poszukiwany przez organy ścigania, ukrył się za granicą.

Jak się okazało, za granicą ukrył się razem ze swoim starszym bratem, za którym również wydano listy gończe. 35-latek z kolei ścigany był 4 listami gończymi, w tym za przestępstwa narkotykowe, udział w pobiciu i narażenie pokrzywdzonego na utratę życia a także przestępstwa przeciwko wolności seksualnej wobec osoby małoletniej. Do odsiadki ma zasądzone 4 lata.

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Na ich trop wpadli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie. To dzięki intensywnym, operacyjnym działaniom ustalono, że ukrywają się na ternie Hiszpanii. Ścisła współpraca z Oficerem Łącznikowym Polskiej Policji w Hiszpanii doprowadziła do ich zatrzymania, pomimo iż prowadzili oni „koczowniczy” tryb życia. W chwili ich zatrzymania

w jednej z hiszpańskich miejscowości odnaleziono również małoletnią zaginioną, która przebywała w ich towarzystwie.

32 i 35 latek zostali już wydani stronie polskiej, w minionym tygodniu odbyła się ich ekstradycja do Polski. Obydwaj zostali osadzeni w areszcie śledczym.

nadkomisarz Anna Kamola