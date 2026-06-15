Pijany, na dożywotnim zakazie zostawił auto na skrzyżowaniu i boso poszedł kraść paliwo w wiaderko Data publikacji 15.06.2026 Powrót Drukuj Tymczasowy areszt dla 33-latka z Lublina, który pozostawił auto na jednym ze skrzyżowań w Lublinie. Następnie boso poszedł na najbliższą stację benzynową, gdzie dokonał kradzieży paliwa w wiaderko po wodzie do mycia szyb. Został zatrzymany przez policjantów z „czwórki" w drodze do pojazdu. Miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się, że od 7 lat ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. 33-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

W sobotę rano o godzinie 6:30 otrzymaliśmy zgłoszenie od kierowca MPK o dziwnym zachowaniu innego uczestnika ruchu drogowego. Z przekazanego zgłoszenia wynikało, że kierujący Fordem może być nietrzeźwy. Zatrzymał auto na skrzyżowaniu ulic Głęboka i Sowińskiego, wysiadł z niego i boso oddalił się w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej. Za nim na miejsce dojechali policjanci otrzymaliśmy drugie zgłoszenie – o kradzieży paliwa na pobliskiej stacji benzynowej.

Jak się okazało ten sam mężczyzna bez butów na stacji benzynowej wylał z wiaderka wodę przeznaczoną do mycia szyb. Następnie zatankował ponad 7 litrów benzyny i nie płacąc ruszył z powrotem w kierunku auta. Wtedy został zatrzymany przez policjantów.

Mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec Lublina. Był nietrzeźwy, miał prawie dwa promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że ma od 2019 roku dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Wczoraj 33-latek został doprowadzony przez policjantów z IV Komisariatu Policji w Lublinie do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu. Mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Następnie został doprowadzony do sądu z wnioskiem Policji i Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i teraz najbliższe 3 miesiące 33-latek z Lublina spędzi w tymczasowym areszcie. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna musi się liczyć także z odpowiedzialnością za popełnione wykroczenia m.in .: jazda na czerwonym świetle i pod zakaz oraz za kradzież paliwa.

podkomisarz Kamil Karbowniczek