Tymczasowy areszt dla 55-letniego obywatela Ukrainy za śmiertelne potrącenie pieszego i ucieczkę z miejsca wypadku Data publikacji 14.06.2026 Powrót Drukuj Sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące wobec 55-letniego obywatela Ukrainy, który w piątek na oznakowanym przejściu dla pieszych w Lublinie potrącił 68-latka. Auto zatrzymało się dopiero kilkaset metrów za przejściem, a kierujący wraz z dwoma pasażerami – 39-letnim obywatelem Ukrainy i 38-letnim obywatelem Rosji uciekli z miejsca wypadku nie udzielając pomocy poszkodowanemu. Pieszy zmarł w szpitalu. W pobliżu miejsca wypadku został zatrzymany 39-latek. Dwaj pozostali zostali zatrzymani w Bełżycach w wyniku intensywnych czynności policjantów. Wszyscy w chwili zatrzymania byli nietrzeźwi - mieli od 1 do 2,5 promila alkoholu w organizmie. 55-latkowi grozi kara nawet do 20 lat więzienia.

Do śmiertelnego wypadku drogowego, doszło piątek około godziny 13:15 na al. Sikorskiego w Lublinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem potrącił 68-latka z Lublina znajdującego się na przejściu dla pieszych. Auto zatrzymało się dopiero kilkaset metrów za przejściem. Pieszy w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł.

Jak ustalili mundurowi autem podróżowało trzech mężczyzn. Na miejscu policjanci zatrzymali 39-letniego obywatela Ukrainy, który miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Dwaj pozostali uciekli z miejsca wypadku nie udzielając pomocy poszkodowanemu. W wyniku intensywnych czynności policjantów z Wydziału do spraw Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym i kryminalnych z KMP w Lublinie oraz policjantów z Bełżyc jeszcze tego samego został zatrzymany w Bełżycach drugi z mężczyzn – 38-letni obywatel Rosji. W chwili zatrzymania miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Trzeci z mężczyzn został zatrzymany wczoraj przed południem przez policjantów z Komisariatu Policji w Bełżycach na jednej z ulic w mieście. 55-letni obywatel Ukrainy w chwili zatrzymania miał w organizmie prawie promil alkoholu. Wszyscy trzej trzeźwieli w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu zostały z nimi przeprowadzone dalsze czynności procesowe.

Funkcjonariusze ustalili, że w chwili zdarzenia pojazdem kierował 55-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna dzisiaj został doprowadzony z wnioskiem o tymczasowy areszt do Prokuratury. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia oraz nieudzielania pomocy poszkodowanemu. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu za to kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Jeszcze dzisiaj 55-latek został doprowadzony do sądu. Sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i zastosował wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Do prokuratury zostali dzisiaj także doprowadzeni dwaj pozostali mężczyźni – 39-letni obywatel Ukrainy i 38-letni obywatel Rosji. Będą odpowiadać za nieudzielnie pomocy poszkodowanemu w wypadku. Po usłyszeniu zarzutu przez 39-latka policjanci zwrócą się z wnioskiem do Straży Granicznej o jego deportację. Z kolei wobec 38-letniego obywatela Rosji będzie zastosowany dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Zgodnie z kodeksem karnym za to przestępstwo grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności.

podkomisarz Kamil Karbowniczek