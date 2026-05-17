Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 36-letniego oszusta poszukiwanego dwoma listami gończymi Data publikacji 17.05.2026 Powrót Drukuj Poszukiwacze z KWP w Lublinie zatrzymali ukrywającego się we Wrocławiu 36-latka. Mieszkaniec powiatu chełmskiego poszukiwany był od 2024 r. 3 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi za oszustwa internetowe. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 1,5 roku.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że poszukiwany 3 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi 36-latek ukrywa się na terenie Wrocławia.

W czwartek lubelscy „łowcy głów” przy wsparciu funkcjonariuszy z KWP we Wrocławiu zatrzymali mieszkańca powiatu chełmskiego na terenie Wrocławia. Mężczyzna poszukiwany był od października 2024 roku za oszustwa internetowe.

36-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary 1,5 roku pozbawienia wolności.

podkomisarz Kamil Karbowniczek