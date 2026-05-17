Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 36-letniego oszusta poszukiwanego dwoma listami gończymi
Poszukiwacze z KWP w Lublinie zatrzymali ukrywającego się we Wrocławiu 36-latka. Mieszkaniec powiatu chełmskiego poszukiwany był od 2024 r. 3 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi za oszustwa internetowe. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 1,5 roku.
Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że poszukiwany 3 podstawami prawnymi, w tym 2 listami gończymi 36-latek ukrywa się na terenie Wrocławia.
W czwartek lubelscy „łowcy głów” przy wsparciu funkcjonariuszy z KWP we Wrocławiu zatrzymali mieszkańca powiatu chełmskiego na terenie Wrocławia. Mężczyzna poszukiwany był od października 2024 roku za oszustwa internetowe.
36-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary 1,5 roku pozbawienia wolności.
Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.
podkomisarz Kamil Karbowniczek
Opis filmu: Policjanci prowadzą zatrzymanego poszukiwanego mężczyznę.
