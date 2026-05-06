Działamy na miejscu akcji gaśniczej pożaru lasów w pow. biłgorajskim Data publikacji 06.05.2026 Powrót Drukuj Bierzemy udział w oględzinach miejsca katastrofy samolotu gaśniczego, do jakiej doszło wczoraj w trakcie akcji gaśniczej pożaru lasów w pow. biłgorajskim. Na miejscu zdarzenia pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu pracują policjanci z Zespołu DVI z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wyspecjalizowani w zakresie prowadzenia oględzin miejsc katastrof oraz Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. Miejsce zdarzenia zabezpieczają skierowani do działań policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Lublinie. Od rana działania straży pożarnej wspiera Policyjny Black Hawk z Komendy Głównej Policji.

W związku z trwającą akcją gaśniczą na terenie trzech powiatów biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego wciąż zablokowana jest droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów – Łukowa i wprowadzono objazdy. Zabezpieczamy drogi i miejsce zdarzenia w rejonie lasów objętych pożarem.

Na pokładzie maszyny oprócz policyjnych lotników znajdują się funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy z wykorzystaniem specjalistycznego zbiornika na wodę wspierają akcję na ziemi, szczególnie w rejonach, gdzie ograniczony dostęp do wielu miejsc sprawia, że działania gaśnicze są wyjątkowo wymagające.

Na obecną chwilę nie ma zagrożenia dla życia mieszkańców.

Na miejscu katastrofy samolotu gaśniczego, do jakiej doszło wczoraj w trakcie akcji gaśniczej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu pracują policjanci z Zespołu DVI z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wyspecjalizowani w zakresie prowadzenia oględzin miejsc katastrof oraz Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju. Obszar, na którym prowadozne są oględziny podzielono na sektory, na miejscu pracuje pięciu prokuratorów.

W związku z walką z żywiołem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przejezdnych, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne niezbliżanie się do zagrożonego rejonu i przestrzeganie poleceń służb. Obszar objęty działaniami jest niebezpieczny. Występuje dynamicznie zmieniająca się sytuacja pożarowa, a w przestrzeni operują statki powietrzne prowadzące akcję gaśniczą.

nadkomisarz Anna Kamola