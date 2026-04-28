45-latek poszukiwany czerwoną notą Interpolu za zabójstwo w Belgii i ucieczkę z więzienia zatrzymany przez "łowców głów" w Lublinie Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Miał być nieuchwytny, a belgijski wymiar sprawiedliwości ścigał go czerwoną notą Interpolu oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Odsiadujący wyrok 27 lat za zabójstwo 45-letni obywatel Ukrainy po ucieczce z zakładu karnego w Belgii swoją wolnością cieszył się jedynie do momentu, aż na jego trop wpadli lubelscy „Łowcy Głów” i policjanci z KMP w Lublinie. Finał zasadzki rozegrał się na jednym z lubelskich parkingów, a w zatrzymaniu groźnego przestępcy brali udział również lubelscy kontrterroryści. Teraz mężczyzna czeka w areszcie na ekstradycję.

Skazany za zabójstwo 45–letni obywatel Ukrainy uciekł w nocy z 12 na 13 sierpnia 2025 roku z jednego zakładów karnych w Belgii. Odbywał tam karę pozbawienia wolności w wymiarze 27 lat za zabójstwo litewskiego kierowcy ciężarówki. Do zbrodni doszło w maju 2015 roku na parkingu autostradowym. To właśnie tam miało dojść do transakcji pieniędzy w związku z przemytem narkotyków. Spotkanie przybrało nieoczekiwany obrót, obywatel Ukrainy kilkukrotnie ugodził nożem litewskiego kuriera, który zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.

Sprawcy tego zabójstwa pozostało do odbycia jeszcze 16 lat kary. Po jego ucieczce z więzienia belgijskie służby penitencjarne wraz z policją ruszyły do szeroko zakrojonych poszukiwań, korzystając z międzynarodowej współpracy policyjnej. Istniało duże prawdopodobieństwo, że zbieg mógł uciec poza granice Belgii. 45-latek ścigany był czerwoną notą Interpolu oraz Europejskim Nakazem Aresztowania.

Informacja o poszukiwanym przestępcy dotarła również do policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie oraz „Łowców Głów” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, którzy zajmują się poszukiwaniami osób ukrywających się za najcięższe przestępstwa. Zajmują się również namierzaniem osób poszukiwanych przez funkcjonariuszy z innych krajów.

Tak było również w tym przypadku. Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie dzięki ścisłej współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz informacjom przekazanym od policjantów z KMP w Lublinie ustalili, iż poszukiwany za zabójstwo 45-latek może przebywać na terenie naszego województwa. Poszukiwacze natychmiast ruszyli do działania. W akcji zatrzymania tego groźnego przestępcy wsparli ich funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KMP w Lublinie, a także lubelscy kontrterroryści.

Do dynamicznego zatrzymania doszło w miniony piątek w godzinach popołudniowych na jednym z lubelskich parkingów. Zaskoczony 45-latek nie stawiał oporu, nie miał jakichkolwiek szans na ucieczkę.

Zatrzymany sprawca zabójstwa został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Obecnie 45-latek przebywa w areszcie i czeka na ekstradycję.

młodszy aspirant Marcin Bajon