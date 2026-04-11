Moto Session 2026 - policyjne radiowozy oraz jedyny taki w Polsce Ford Mustang GT. Zapraszamy!

Data publikacji 11.04.2026
Dwa najnowsze radiowozy wykorzystywane przez lubelską policję, stoisko profilaktyczne i promocyjne oraz Ford Mustang GT. - pierwszy taki radiowóz w Polsce, który wcześniej został skonfiskowany nietrzeźwemu kierowcy, a teraz jest symbolem działań na rzecz bezpieczeństwa - od dziś na Moto Session 2026 w Lublinie. Zapraszamy!

  • pokaz radiowozów na Moto Session 2026
  • pokaz radiowozów i policjanci
  • kierownica policyjnego Forda Mustanga

Od dziś na Targach Lublin trwa dwudniowa impreza pod nazwą Moto Session 2026. To jedno z najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych w regionie i  prawdziwe święto dla fanów motoryzacji. Pokazy driftu, wyjątkowi goście, nowości motoryzacyjne, pokazy luksusowych samochodów, ryk silników, pisk opon-  to tylko część atrakcji czekające na zwiedzających.

Na tym wydarzeniu nie może zabraknąć również policjantów oraz wykorzystywanych w służbie radiowozów.

Zaprezentują się najnowocześniejsze radiowozy Policji Lubelskiej – policyjna oznakowana Skoda, motocykl marki BMW oraz to co wzbudza najwięcej emocji – Ford Mustang GT.  pierwszy taki radiowóz w Polsce, który wcześniej został skonfiskowany nietrzeźwemu kierowcy, a teraz jest symbolem działań na rzecz bezpieczeństwa i jeździ po drogach Mazowsza.

Serdecznie zapraszamy 11 i 12 kwietnia zarówno miłośników motoryzacji, osoby zainteresowane działaniami policji, czy pracą w policyjnym mundurze. Będzie można dowiedzieć się o zasadach rekrutacji do służby w Policji.

nadkomisarz Anna Kamola

Opis filmu: policyjne radiowozy

