Lubelscy "łowcy głów" nie znają granic! Kolejny groźny przestępca poszukiwany dwoma ENA ekstradowany do Polski Data publikacji 06.04.2026 Powrót Drukuj Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali kolejnego groźnego przestępcę, poszukiwanego 55-latka, który ukrywał się w Hiszpanii. Dzięki współpracy z hiszpańską policją i WPiIO KGP oraz CBŚP został ekstradowany do Polski. Konwój zrealizował Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP. 55-latek poszukiwany był dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania za udział w zorganizowanych grupach przestępczych, które m.in. przemyciły na teren UE co najmniej ponad tonę narkotyków. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że 55-latek poszukiwany dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania i dwoma listami gończymi za udział w zorganizowanych grupach przestępczych ukrywa się w Hiszpanii.

55-latek z powiatu tomaszowskiego poszukiwany był od jesieni 2024 roku dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania i dwoma listami gończymi. Mężczyzna poszukiwany był za udział w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych. Pierwsza z nich w latach 2009 i 2010 zajmowała się popełnianiem przestępstw polegających na potwierdzaniu fikcyjnych wywozów towarów poza granicę Unii Europejskiej, czym popełniali przestępstwa skarbowe, polegające na uszczuplaniu należności publicznoprawnych. Za udział w tej grupie został skazany przez Sąd Okręgowy w Lublinie na 2 lata i 6 miesięcy więzienia.

Z kolei druga zorganizowana międzynarodowa grupa przestępcza w której brał udział działała od maja do września 2022 roku na terenie Polski, Ameryki Południowej, Niemiec i Afryki. Grupa miała na celu osiąganie korzyści majątkowych z popełnienia przestępstw polegających na przywozie na terytorium Unii Europejskiej z terytorium Ameryki Południowej i Afryki znacznych ilości środków odurzających i uczestniczyła w obrocie znacznymi ilościami narkotyków poprzez ich przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, dostawy, przetwarzanie w miejscach do tego przystosowanych. Grupa przemyciła co najmniej ponad tonę narkotyków. Za udział w tej grupie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zastosowała wobec niego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu za to kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Działania lubelskich „łowców głów” przy ścisłej współpracy z policjantami z Hiszpanii i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP doprowadziły do ekstradycji 55-latka do Polski. Było to możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST. W zatrzymanie mężczyzny włączyło się także CBŚP, a dzięki wspólpracy z Sądem Okręgowym w Lublinie i Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim szybko wytawiony został ENA. Konwój zrealizował w ubiegłym tygodniu Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek

foto i video: KSP