Lubelscy "łowcy głów" nie znają granic! Kolejny groźny przestępca poszukiwany dwoma ENA ekstradowany do Polski

Lubelscy "łowcy głów" nie znają granic! Kolejny groźny przestępca poszukiwany dwoma ENA ekstradowany do Polski

Data publikacji 06.04.2026
Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali kolejnego groźnego przestępcę, poszukiwanego 55-latka, który ukrywał się w Hiszpanii. Dzięki współpracy z hiszpańską policją i WPiIO KGP oraz CBŚP został ekstradowany do Polski. Konwój zrealizował Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP. 55-latek poszukiwany był dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania za udział w zorganizowanych grupach przestępczych, które m.in. przemyciły na teren UE co najmniej ponad tonę narkotyków. Grozi mu kara nawet do 20 lat więzienia.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że 55-latek poszukiwany dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania i dwoma listami gończymi za udział w zorganizowanych grupach przestępczych ukrywa się w Hiszpanii.  

55-latek z powiatu tomaszowskiego poszukiwany był od jesieni 2024 roku dwoma Europejskimi Nakazami Aresztowania i dwoma listami gończymi. Mężczyzna poszukiwany był za udział w dwóch zorganizowanych grupach przestępczych. Pierwsza z nich w latach 2009 i 2010 zajmowała się popełnianiem przestępstw polegających na potwierdzaniu fikcyjnych wywozów towarów poza granicę Unii Europejskiej, czym popełniali przestępstwa skarbowe, polegające na uszczuplaniu należności publicznoprawnych. Za udział w tej grupie został skazany przez Sąd Okręgowy w Lublinie na 2 lata i 6 miesięcy więzienia.

Policjanci wyprowadzają zatrzymanego mężczyznę z samolotu pasażerskiego.

Z kolei druga zorganizowana międzynarodowa grupa przestępcza w której brał udział działała od maja do września 2022 roku na terenie Polski, Ameryki Południowej, Niemiec i Afryki. Grupa miała na celu osiąganie korzyści majątkowych z popełnienia przestępstw polegających na przywozie na terytorium Unii  Europejskiej z terytorium Ameryki Południowej i Afryki znacznych ilości środków odurzających i uczestniczyła w obrocie znacznymi ilościami narkotyków poprzez ich przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, dostawy, przetwarzanie w miejscach do tego przystosowanych. Grupa przemyciła co najmniej ponad tonę narkotyków. Za udział w tej grupie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zastosowała wobec niego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu za to kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Działania lubelskich „łowców głów” przy ścisłej współpracy z policjantami z Hiszpanii i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP doprowadziły do ekstradycji 55-latka do Polski. Było to możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST. W zatrzymanie mężczyzny włączyło się także CBŚP, a dzięki wspólpracy z Sądem Okręgowym w Lublinie i Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim szybko wytawiony został ENA. Konwój zrealizował w ubiegłym tygodniu Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek

foto i video: KSP

 

