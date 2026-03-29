Był poszukiwany czterema listami gończymi i pięcioma zarządzeniami. Zatrzymali go lubelscy „łowcy głów” Data publikacji 29.03.2026 Powrót Drukuj Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego czterema listami gończymi i pięcioma zarządzeniami 36-latka. Mężczyzna został skazany na ponad rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności m.in. za stosowanie przemocy i złamanie sądowego zakazu. Od 3 lat ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości w Holandii i w Niemczech. Został zatrzymany w miniony piątek, niedługo po powrocie do kraju.

Zatrzymanie było efektem pracy policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Poszukiwany od 3 lat ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości w Holandii i w Niemczech. Niedługo po powrocie do kraju został zatrzymany na terenie Lublina, w garażu, gdzie naprawiał swój samochód.

Za 36-latkiem zostały wydane cztery listy gończe. Łącznie ma do odbycia karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności m.in. za stosowanie przemocy i niestosowanie się do postanowienia sądowego. Dodatkowo mężczyzna był poszukiwany pięcioma zarządzeniami w związku ze sprawami o oszustwo, kradzieże, groźby oraz nękanie.

Po wykonaniu czynności procesowych 36-latek trafił do zakładu karnego gdzie odbywa zasądzoną karę pozbawienia wolności.

młodszy aspirant Beata Kieliszek