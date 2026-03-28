Recertyfikacja policyjnych ratowników Data publikacji 28.03.2026 Powrót Drukuj W minionym tygodniu odbyła się 6 edycja kursu specjalistycznego dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie. Przez trzy dni policyjni ratownicy ćwiczyli i uzupełniali wiedzę w obszarze ratownictwa medycznego.

W trzydniowym szkoleniu tzw. recertyfikacji wzięło udział 12 policjantów posiadających certyfikat uprawniający do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Takie szkolenie jest niezbędne do przedłużenia uprawnień ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to odnowienie zdobytych wcześniej uprawnień.

Podczas szkolenia policjanci ćwiczyli praktyczne umiejętności przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu w nagłym zatrzymaniu krążenia oraz masywnym krwotokiem zewnętrznym.

Funkcjonariusze mieli okazję przypomnieć sobie podstawowe procedury, a także zapoznać się z najnowszymi wytycznymi i technikami, które mogą znacząco podnieść skuteczność ich działań podczas ratowania życia i zdrowia poszkodowanych. Szkolenie zakończyło się egzaminem.

Każdego dnia policjanci podejmują interwencje, w których może być zagrożone życie lub zdrowie ludzkie. Takie sytuacje wymagają szybkiego działania związanego z ratowaniem życia. Wiedza i doświadczenie z pewnością pomaga opanować zdenerwowanie, umożliwia właściwą ocenę sytuacji, ułatwia rozpoznanie zagrożeń oraz pozwala na wdrożenie właściwych algorytmów postępowania.

młodszy aspirant Beata Kieliszek