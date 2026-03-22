Lubelscy „łowcy głów” znowu w akcji. Tym razem w ich ręce wpadł 30-latek poszukiwany za rozbój Data publikacji 22.03.2026 Powrót Drukuj „Łowcy głów” z KWP w Lublinie wspólnie z poszukiwaczami z 6. Komisariatu zatrzymali 30-latka, który poszukiwany był za rozbój. Do tego przestępstwa doszło w czerwcu 2024 roku w Lublinie. Sprawcy grożąc pozbawieniem życia i kopiąc po całym ciele pokrzywdzonego zabrali mu biżuterię oraz portfel z pieniędzmi. 30-latek ma do odbycia karę 3 lata pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i operacyjni z VI Komisariatu Policji w Lubinie zatrzymali poszukiwanego za rozbój 30-latka z Lublina. Do zatrzymania doszło w piątek na parkingu przed jedną z lubelskich galerii handlowych. Zaskoczony 30-latek został zatrzymany, kiedy wychodził z zakupów.

Mężczyzna poszukiwany był zarządzeniem sądu za dokonanie rozboju wspólnie z drugim ustalonym sprawcą. Do tego przestępstwa doszło w czerwcu 2024 r. w Lublinie. Napastnicy grożąc pokrzywdzonego pozbawieniem życia, doprowadzili go do stanu bezbronności, przewrócili na ziemię i kopali po całym ciele. Ich łupem padła biżuteria oraz portfel z pieniędzmi. Łącznie wartość strat została oszacowana na kwotę 4500 złotych. Sąd za to przestępstwo skazał go na 3 lata pozbawienia wolności.

30-latek trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary 3 lat więzienia.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek