Wprowadzenie Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Data publikacji 17.03.2026 Powrót Drukuj Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka. Na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wprowadzony został inspektor Andrzej Mioduna, który nadzoruje pion logistyki. Z kolei nadzór nad pionem prewencji będzie sprawował młodszy inspektor Jacek Deptuś, któremu z dniem dzisiejszym zostały powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Uroczystego wprowadzenia zastępców dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil.

W uroczystej zbiórce, która odbyła się dziś w Sali Konferencyjnej KWP w Lublinie wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej. Powodem spotkania było przywitanie I Zastępcy oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Komendant Główny Policji z dniem 17 marca b.r . powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektorowi Andrzejowi Miodunie. Komendant od kwietnia 2025 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i nadzorował pion logistyki w lubelskim garnizonie. Komendant w dalszym ciągu będzie sprawował nadzór nad tym pionem.

Dzisiaj przywitaliśmy również w naszym garnizonie nowego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku młodszemu inspektorowi Jackowi Deptusiowi. Komendant, który wcześniej kierował Komendą Powiatową Policji w Świdniku, będzie od dziś nadzorował pion prewencji w naszym garnizonie, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Lubelszczyzny.

Młodszy inspektor Jacek Deptuś jest absolwentem Politechniki Lubelskiej oraz Akademii Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 2003 roku.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie;

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej;

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie;

Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;

Komendant Powiatowy Policji w Świdniku;

Od 17 marca 2026 r. p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Młodszy inspektor Jacek Deptuś został odznaczony Brązowym Medalem "Za długoletnią służbę" oraz Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant".

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil pogratulował swoim zastępcom awansów i życzył sukcesów na nowych stanowiskach, wyrażając również nadzieję na znakomitą współpracę.

podkomisarz Kamil Karbowniczek