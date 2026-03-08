25-latek, któremu seniorka z Puław przekazała pieniądze i złotą biżuterię - aresztowany! Data publikacji 08.03.2026 Powrót Drukuj Do tymczasowego aresztu trafił 25-latek podejrzany o oszustwo na 70-letniej mieszkance Puław. Został ustalony przez puławskich kryminalnych i zatrzymany na terenie Lublina. Dwa dni wcześniej mężczyzna odebrał od seniorki pieniądze i złotą biżuterię o łącznej wartości 50 tysięcy złotych, po tym jak jego wspólnicy przez telefon wmówili kobiecie, że jej oszczędności są zagrożone. Był już karany za podobne przestępstwa więc jego kara zostanie zwiększona o połowę. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Na trzy miesiące do tymczasowego aresztu trafił 25-latek podejrzany o dokonanie oszustwa na 70-letniej mieszkance Puław. Decyzja o jego tymczasowym aresztowaniu zapadła w piątek, 6 marca w puławskim sądzie. Ustalenie i zatrzymanie mężczyzny to efekt pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego KPP w Puławach.

Do oszustwa na 70-latce doszło w poniedziałek, 2 marca w Puławach. Na jej telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta, która powiedziała, że dzwoni z poczty i chce potwierdzić adres żeby doręczyć przesyłkę. Gdy 70-latka podała swój adres, zadzwonił do niej mężczyzna, który przedstawił się jako policjant z komendy wojewódzkiej i poinformował seniorkę, że trwa akcja wymierzona w oszustów, którzy na czyjeś dane zaciągają pożyczki.

Przerażona kobieta, uświadomiwszy sobie, że przed chwilą podała komuś swoje dane, uwierzyła mężczyźnie. Wykonując jego polecenia postanowiła przekazać rzekomym policjantom swoje oszczędności oraz złotą biżuterię, aby uchronić je przed złodziejami. Odebrał je młody mężczyzna w kapturze, który pojawił się pod blokiem 70-latki. Gdy kobieta nie doczekała się zwrotu pieniędzy i biżuterii po rzekomej akcji, zorientowała się, że padła ofiarą oszustów i zgłosiła sprawę prawdziwym policjantom.



Sprawą zajęli się puławscy kryminalni. Po raz kolejny ich zaangażowanie, wiedza i doświadczenie doprowadziły do ustalenia tzw. odbieraka czyli osoby, która odebrała pieniądze od seniorki i zniknęła. Mężczyzna ten, to 25-latek bez stałego miejsca zamieszkania, przebywający głównie we Wrocławiu i jego okolicach, ale przemieszczający się po całym kraju. W efekcie policyjnych działań, w środę, 6 marca został zatrzymany na terenie Lublina i przewieziony do policyjnego aresztu w Puławach.

Po zebraniu materiału dowodowego i wykonaniu czynności procesowych, policjanci przedstawili 25-latkowi zarzut dokonania oszustwa na 70-letniej mieszkance Puław, a następnie złożyli do prokuratora wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator przychylił się do wniosku Policji i z takim samym wnioskiem wystąpił do Sądu.

W piątek Sąd Rejonowy w Puławach aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Z uwagi na to, że mężczyzna był już karany za przestępstwa podobne i odbywał z tego tytułu karę pozbawienia wolności, będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy co oznacza, że grozi mu nawet 12 lat więzienia.



nadkomisarz Ewa Rejn - Kozak