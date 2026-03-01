Operacyjni zatrzymali włamywaczy Data publikacji 01.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z „mienia” zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za włamanie. Z jednego z domów na terenie Lublina ukradli gotówkę, biżuterię oraz sprzęt wyposażenia domowego o łącznej wartości 15 000 zł. Jeden z włamywaczy odpowie w warunkach recydywy. Mężczyźni w wieku 30 i 31 lat zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Film Zatrzymany sprawca kradzieży z włamaniem Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany sprawca kradzieży z włamaniem (format mp4 - rozmiar 20.94 MB)

Do zdarzenia doszło w styczniu na terenie Lublina. Sprawcy włamali się do jednego z domów skąd zabrali wartościowe przedmioty. Ich łupem padła gotówka, biżuteria oraz sprzęt wyposażenia domowego, których łączną wartość oszacowano na 15 000 zł.

Sprawą od samego początku zajmowali się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Policjanci przez wiele tygodni analizowali zebrane ślady oraz odkrywali kolejne tropy. Dzięki temu dotarli do dwóch mieszkańców Lublina.

Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany we własnym domu. 30–latek na widok policjantów wyrzucił przez okno małą paczkę, w której jak się okazało była marihuana. Zatrzymany myślał, że uniknie odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyków gdy się ich pozbędzie, jednak tuż przy oknie stał policjant, który widział całe zdarzenie i zabezpieczył substancję.

Drugiego z mężczyzn policjanci namierzyli kilka dni później gdy ten znajdował się na terenie miasta. 31–latek na widok policjantów zaczął uciekać, został zatrzymany w pościgu pieszym. Za kradzież z włamaniem do domu odpowie w warunkach recydywy. Dodatkowo za mężczyzną był wydany list gończy. 31-latek był poszukiwany do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za dokonanie kradzieży zuchwałej.

Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Za kradzież z włamaniem w warunkach recydywy grozi do 15 lat więzienia.

młodszy aspirant Beata Kieliszek