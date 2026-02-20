Rozbiliśmy zorganizowaną grupę oszustów! Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Rozbiliśmy zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą licznych oszustw na terenie całego kraju. Sprawcy wykorzystywali metody ,,na policjanta”, ,,na pracownika banku” oraz ,,na prokuratora”. Poszkodowanych jest ponad 20 osób na łączną kwotę blisko miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy dlatego liczba osób poszkodowanych i kwota poniesionych strat będzie się zwiększać. Wszystkie osoby zatrzymane to obywatele Ukrainy w wieku od 21 do 45 lat. Zostali już tymczasowo aresztowani przez sąd. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Film Rozbita zorganizowana grupa oszustów Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Rozbita zorganizowana grupa oszustów (format mp4 - rozmiar 15.77 MB)

Policjanci z Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w ramach prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie zatrzymali 5 osób ob. Ukrainy, które dokonywały oszustw na terenie całego kraju.

Oszuści dzwonili na wybrane numery, podając się za pracowników banku, funkcjonariuszy Policji bądź prokuratora pod pozorem zabezpieczenia środków pieniężnych zagrożonych przejęciem z ich rachunków bankowych. Nakłaniali pokrzywdzonych do wykonania przelewu albo zainstalowania aplikacji do zdalnego pulpitu pod pozorem zainstalowania oprogramowania antywirusowego.

Grupa działała na terenie całego kraju od kwietnia 2024r do stycznia 2025r. Oszukanych zostało ponad 20 osób. Straty jakie ponieśli pokrzywdzeni szacowane są na blisko milion zł.

Wśród 5 osób zatrzymanych są 2 kobiety w wieku 21 i 45 lat. Wszyscy zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty oszustwa i „prania brudnych pieniędzy” działając w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec nich Sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące.

To kolejne zatrzymanie w tej sprawie. Rok wcześniej policjanci zatrzymali 6 osób w tym szefa grupy przestępczej. Sprawa ma charakter rozwojowy.

podinsp. Andrzej Fijołek

Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie