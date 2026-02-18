120 osób ustalonych i zatrzymanych podczas wojewódzkiej akcji „Poszukiwany” Data publikacji 18.02.2026 Powrót Drukuj 120 osób poszukiwanych przez organy ścigania zostało ustalonych i zatrzymanych przez kryminalnych podczas dwudniowej akcji „Poszukiwany” zorganizowanej na terenie województwa lubelskiego. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane listami gończymi lub sądowymi nakazami doprowadzenia, skazane prawomocnymi wyrokami na kary pozbawienia wolności lub aresztu. Po zatrzymaniu poszukiwani trafili do aresztów śledczych lub zakładów karnych. Działania policjantów koordynowane były przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Za nami kolejne działania policjantów pionu kryminalnego w ramach akcji „Poszukiwany”. Ich celem było zatrzymanie na Lubelszczyźnie ukrywających się osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez polskie sądy i prokuratury.

W trakcie dwudniowych działań przeprowadzonych w minionym tygodniu policjanci ze wszystkich jednostek lubelskiego garnizonu skupili się na ustaleniu miejsca przebywania oraz zatrzymaniu poszukiwanych, którzy ukrywali się lub zmieniali miejsca pobytu, licząc na uniknięcie konsekwencji prawnych. Dlatego sprawdzane były różne adresy i miejsca w całym województwie lubelskim. Kryminalni sprawdzili łącznie ponad 1200 miejsc i adresów, wylegitymowali ponad 3,5 tysiąca osób, w tym ponad 500 obcokrajowców.

Efektem działań było ustalenie i zatrzymanie łącznie 120 poszukiwanych osób. Wśród zatrzymanych byli podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstw, skazani na kary pozbawienia wolności, czy osoby poszukiwane do ustalenia miejsca pobytu.

W grupie zatrzymanych były 22 osoby były poszukiwane listami gończymi. Policjanci zatrzymali również 3 obcokrajowców. Byli to obywatele Czech, Bułgarii i Rosji.

Pięciu zatrzymanych listami gończymi wpadło w powiecie świdnickim. Zatrzymany został 40-latek poszukiwany za kradzieże. Policjanci zatrzymali także 25-latka poszukiwanego nakazem doprowadzenia do zakładu karnego za uszkodzenie ciała przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Ma zasądzone dwa i pół roku do odsiadki.

Innym zatrzymanym był 25-letni mieszkaniec powiatu bialskiego poszukiwany listem gończym za pobicie. Mężczyzna miał zasądzoną karę 8-miesięcy pozbawienia wolności. Od dłuższego czasu ukrywał się jednak przed organami ścigania. Został zatrzymany przez kryminalnych z Terespola, kiedy wrócił do domu.

Bialscy policjanci zatrzymali również 46-letniego obywatela Rosji poszukiwanego zarządzeniem o doprowadzeniu do zakładu karnego. Obcokrajowiec ma 8 miesięcy do odsiadki za oszustwo.

Natomiast kryminalni z Chełma zatrzymali 3 poszukiwanych listami gończymi, wśród nich 21-letni obywatel Ukrainy, który ścigany był za oszustwo.

Akcja „Poszukiwany” po raz kolejny pokazuje, że osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości nie mogą czuć się bezkarne. Policjanci zapowiadają kontynuację podobnych działań, których celem jest realizacja decyzji sądów i prokuratur oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Wszystkie działania policjantów biorących udział w akcji Poszukiwany, koordynowane były przez Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Tylko w ubiegłym roku w całym województwie zatrzymaliśmy ponad 7,5 tysiąca poszukiwanych, z czego 1300 – poszukiwanych na podstawie listów gończych.

nadkomisarz Anna Kamola