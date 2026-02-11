Spotkanie Kierownictwa KWP w Lublinie i NOSG Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie Komendantów KWP w Lublinie i NOSG w Chełmie dotyczące procedury wydaleniowej wobec cudzoziemców naruszających przepisy prawne. Omówione zostały dalsze działania skoncentrowane na ujawnianiu i wydalaniu takich osób. W najbliższym czasie zostanie również przeprowadzony cykl wspólnych szkoleń dotyczący współpracy Policji ze Strażą Graniczną w tym zakresie.

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się spotkanie Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Wzięli w nim udział: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil wraz ze swoim Zastępcą inspektorem Robertem Michną oraz Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie generał brygady SG Jacek Szcząchor wraz ze swoim Zastępcą pułkownikiem SG Wojciechem Potapo i Naczelnikiem Wydziału do spraw Cudzoziemców majorem SG Marcinem Martyniukiem.

Podczas spotkania szefowie służb rozmawiali o zaplanowanych działaniach skoncentrowanych na ujawnianiu i wydalaniu cudzoziemców naruszających przepisy prawne na terytorium województwa lubelskiego.

Ponadto omówione zostały sposoby współpracy funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej w przypadku ujawnienia przez policjantów cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej wbrew przepisom Ustawy o Cudzoziemcach.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone szkolenia dotyczące współpracy Policji ze Strażą Graniczną w zakresie sprawnego zobowiązania cudzoziemców do powrotu.

podkomisarz Kamil Karbowniczek