Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z sytuacją meteorologiczną na Lubelszczyźnie Data publikacji 06.01.2026 Powrót Drukuj Dziś w południe Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Przedmiotem spotkania było omówienie bieżącej sytuacji meteorologicznej na terenie województwa lubelskiego. W spotkaniu, które zakończyło się briefingiem prasowym, uczestniczyli przedstawiciele instytucji oraz służb mundurowych Lubelszczyzny. Lubelski garnizon Policji reprezentował inspektor Olgierd Oleksiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.





W posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś w samo południe w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim udział wziął Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski, Dyrektor Generalny LUW Jarosław Szymczyk, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Dariusz Działo, kierownictwo służb mundurowych: Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, a także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Dyspozytorni Medycznej w Lublinie, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Przedmiotem dzisiejszego spotkania było omówienie bieżącej sytuacji meteorologicznej na terenie województwa lubelskiego w związku z prognozowanymi ekstremalnie niskimi temperaturami oraz omówienie wdrażanych przez służby i inspekcje działań zapobiegawczych.

Przepustowość i bezpieczeństwo dróg, dostęp do energii elektrycznej, ogrzewanie obiektów, odśnieżanie dachów obiektów wielkopowierzchniowych, zadbanie o osoby bezdomne i nieporadne narażone na wychłodzenia, zapewnienie odpowiedniego schronienia zwierzętom domowym i gospodarskim – to tematy które omówiono w trakcie spotkania z przedstawicielami służb.

Po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbył się briefing prasowy, na którym przedstawiciele służb i instytucji przedstawili zadania, w związku z realizacją omawianych zagadnienień.

Podczas okresu zimowego policjanci w trakcie codziennych służbowych obowiązków podczas patroli zwracają szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować osoby bezdomne, czy nietrzeźwe narażone na wychłodzenie organizmu. Funkcjonariusze kontrolują pustostany, przystanki autobusowe, klatki schodowe, ogródki, altanki działkowe, czyli miejsca w których te osoby mogą szukać schronienia. Policjanci monitorują sytuację również osób samotnie mieszkających, oferując pomoc każdemu, kto jej potrzebuje.

Funkcjonariusze współpracują również z instytucjami, które zajmują się problematyką bezdomności dzięki czemu doskonale orientują się, w jakich miejscach takie osoby mogą się udać i w cieple przetrwać okres zimowy.

Dlatego alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112 lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z listy dostępnych oznaczeń na KMZB należy wybrać „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, a następnie nanieść znacznik na konkretne miejsce na mapie.

Silne mrozy i śnieg to również czynnik, który może zagrażać bezpieczeństwu podróżującym. Bezpieczna jazda, to m.in. sprawny samochód. Dlatego warto sprawdzić swoje auto pod względem technicznym. Zwróćmy m.in. uwagę na stan wycieraczek, gdyż źle oczyszczona szyba może ograniczać nam widoczność poprzez niedokładne zbieranie wody. Sprawdźmy też, czy działają wszystkie światła zewnętrzne i czy sprawny jest sygnał dźwiękowy. Zimą szczotka do odśnieżania powinna być podstawowym wyposażeniem każdego kierowcy. Zadbajmy o płyn do spryskiwaczy, który musi być przystosowany do ujemnej temperatury. Przypominamy, że niedopuszczalne jest poruszanie się samochodem całkowicie lub częściowo nieodśnieżonym. Sypiący się podczas jazdy z samochodu śnieg, czy też spadające fragmenty lodu mogą stanowić poważne zagrożenie na drodze. Kierowca przed wyruszeniem w trasę, ma też obowiązek całkowitego oczyszczenia wszystkich szyb.

Ogromne znaczenie ma również ogumienie. Zaleca się stosować opony zimowe, które o wiele lepiej sprawdzają się podczas niskich temperatur i zapewniają lepszą przyczepność na ośnieżonej drodze.

I co najważniejsze, każdy kierowca planując podróż powinien sprawdzać zaplanować ją z wyprzedzeniem, uwzględniając możliwe utrudnienia i wolniejszą jazdę. W razie ewentualnej awarii i długiego postoju, warto mieć przy sobie posiłek, napoje i ciepłe ubranie oraz powerbank.

nadkomisarz Anna Kamola