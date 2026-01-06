45-latka poszukiwana za kradzieże w Niemczech zatrzymana przez lubelskich „Łowców Głów” Data publikacji 06.01.2026 Powrót Drukuj Lubelscy „Poszukiwacze” wytropili i zatrzymali kolejną osobę ukrywającą się przed organami ścigania. Tym razem w ich ręce wpadła 45-letnia mieszkanka Lubelszczyzny, która ścigana była niemieckim Europejskim Nakazem Aresztowania. Kobieta sprzątając domy w Bawarii, pięciokrotnie okradła właścicieli z gotówki oraz wartościowych rzeczy, jak biżuteria, czy drogocenne złote monety. Zgodnie z niemieckim kodeksem karnym za popełnione przestępstwa grozi jej do 10 lat więzienia.

Za 45-letnią obywatelką Polki w październiku 2025 roku Sąd Rejonowy w Monachium wystawił Europejski Nakaz Aresztowania, po tym, jak kobieta na przestrzeni minionego roku dopuściła się licznych kradzieży i włamań na terenie niemieckiej Bawarii. Jak się okazało, dla miejscowych funkcjonariuszy była nieuchwytna. Wszystko wskazywało na to, że kobieta opuściła Niemcy i może ukrywać się w Polsce.

Jak wynika ze zgromadzonych materiałów, 45-letnia Polka dopuściła się w sumie 5 przestępstw – kradzieży i włamań. Do tych czynów doszło na terenie Bawarii. Kobieta dokonywała kradzieży i włamań do domów, w których wcześniej sprzątała. Doskonale wiedziała, gdzie właściciele przechowują wartościowe przedmioty i kiedy nie ma ich w domu.

W pierwszym przypadku z jednego z domów ukradła 700 Euro. W kolejnym – z kasetek oszczędnościowych jej łupem padło 750 Euro oraz naszyjnik ze złotą zawieszką i karta debetowa. Z innego domu z kolei skradła 11 złotych monet o łącznej wartości ponad 25 000 Euro. Pierścionek z kamieniem szlachetnym i gotówką w kwocie blisko 400 Euro padło jej łupem z biura znajdującego się w innym domu w Monachium.

Do poszukiwań za ściganą 45-latką ruszyli lubelscy „Łowcy Głów”. Ich doświadczenie w tropieniu przestępców przyniosło oczekiwany efekt. Dzięki współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, poszukiwana 45-latka została zatrzymana. Ukrywała się na terenie jednej z posesji w powiecie łukowskim. Była zaskoczona zatrzymaniem.

Policjanci doprowadzili zatrzymaną do Prokuratury Okręgowej w Lublinie i do Sądu Okręgowego w Lublinie. Następnie 45-latka osadzona w Areszcie Śledczym. Kobieta oczekuje na ekstradycję do Niemiec, gdzie odpowie zgodnie z miejscowym prawem za szczególnie poważny przypadek kradzieży. Grozi jej kara do 10 lat więzienia.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

nadkomisarz Anna Kamola