Lubelscy "łowcy głów" nie znają granic! Kolejny poszukiwany ENA ekstradowany do Polski - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Lubelscy "łowcy głów" nie znają granic! Kolejny poszukiwany ENA ekstradowany do Polski

Data publikacji 04.01.2026
Powrót
Drukuj

Lubelscy „łowcy głów” ustalili, że poszukiwany 42-latek ukrywa się na terenie Holandii. Dzięki współpracy z holenderską policją i WPiIO KGP został ekstradowany do Polski. Konwój zrealizował Wydział Konwojowy KSP i Biura Prewencji KGP. 42-latek poszukiwany był ENA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że 42-latek poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za udział w zorganizowanej grupie przestępczej ukrywa się w Holandii.  

policjanci wyprowadzają z samolotu poszukiwanego

42-latek z powiatu hrubieszowskiego poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania i listem gończym od października 2024 roku. Mężczyzna poszukiwany był za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się popełnianiem przestępstw skarbowych związanych z obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz dokonywaniem ich przemytu z terytorium Ukrainy do Polski. Grupa naraziła budżet na uszczuplenie należności celnej w wysokości ponad 9 milionów złotych. Do odsiadki łącznie ma rok i 6 miesięcy więzienia.

Film Ekstradycja 42-latka poszukiwanego ENA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Pobierz plik Ekstradycja 42-latka poszukiwanego ENA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej (format mp4 - rozmiar 21.34 MB)

Działania lubelskich „łowców głów” przy ścisłej współpracy z policjantami z Holandii i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP doprowadziły do ekstradycji 42-latka do Polski. Było to możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST. Konwój zrealizował w ubiegłym tygodniu Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Wydziałem Konwojowym Komendy Stołecznej Policji.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek

foto i video: KSP

  • policjant na lotnisku, w tle samolot
  • policjanci wyprowadzają z samolotu poszukiwanego
  • policjanci wyprowadzają z samolotu poszukiwanego
  • naszywka policyjna
  • policjanci wyprowadzają z samolotu poszukiwanego
  • poszukiwany w radiowozie
Powrót na górę strony