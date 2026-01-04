Lubelscy "łowcy głów" nie znają granic! Kolejny poszukiwany ENA ekstradowany do Polski Data publikacji 04.01.2026 Powrót Drukuj Lubelscy „łowcy głów” ustalili, że poszukiwany 42-latek ukrywa się na terenie Holandii. Dzięki współpracy z holenderską policją i WPiIO KGP został ekstradowany do Polski. Konwój zrealizował Wydział Konwojowy KSP i Biura Prewencji KGP. 42-latek poszukiwany był ENA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że 42-latek poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za udział w zorganizowanej grupie przestępczej ukrywa się w Holandii.

42-latek z powiatu hrubieszowskiego poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania i listem gończym od października 2024 roku. Mężczyzna poszukiwany był za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się popełnianiem przestępstw skarbowych związanych z obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz dokonywaniem ich przemytu z terytorium Ukrainy do Polski. Grupa naraziła budżet na uszczuplenie należności celnej w wysokości ponad 9 milionów złotych. Do odsiadki łącznie ma rok i 6 miesięcy więzienia.

Film Ekstradycja 42-latka poszukiwanego ENA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Działania lubelskich „łowców głów” przy ścisłej współpracy z policjantami z Holandii i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP doprowadziły do ekstradycji 42-latka do Polski. Było to możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST. Konwój zrealizował w ubiegłym tygodniu Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wspólnie z Wydziałem Konwojowym Komendy Stołecznej Policji.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek

foto i video: KSP