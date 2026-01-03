Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdniku laureatem konkursu „Odblaskowa Szkoła 2025” na Lubelszczyźnie Data publikacji 03.01.2026 Powrót Drukuj W Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej wyłaniające laureata wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła 2025”. Miło nam poinformować, że wojewódzkim laureatem konkursu została Szkoła Podstawowa nr 4 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdniku. Gratulujemy zwycięzcom! Gala na zakończenie konkursu odbędzie się 4 lutego 2026 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Do konkursu zgłosiło się 49 szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Na podstawie przesłanych sprawozdań ocenie poddano 41 szkół podstawowych. Z uwagi na brak nadesłanych sprawozdań nie oceniono 8 szkół. Ocenę podjętych inicjatyw przeprowadzono na podstawie:

przesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przez Szkoły sprawozdań uczestnika konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” wraz z załącznikami opisującymi i dokumentującymi podjęte inicjatywy;

przesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przez Naczelników Wydziału Ruchu Drogowego właściwych miejscowo Komend Powiatowych/Miejskich Policji sprawozdań Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego komendy miejskiej policji/komendy powiatowej policji dotyczące konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” (stanowiących załącznik do regulaminu).

Komisja Konkursowa dokonała oceny inicjatyw podjętych przez szkoły i jednogłośnie przyznała punkty konkursowe, na podstawie których wyłoniono Laureata Wojewódzkiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła 2025”, który będzie reprezentować nasze województwo w Konkursie Ogólnopolskim.

Uczniowie uczestniczący w konkursie angażowali się m.in. w tworzenie piosenek, filmów edukacyjnych, prac plastycznych, organizowanie konkursów z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym czy kampanie informacyjne skierowane do rówieśników, rodziców i seniorów.

Miło nam poinformować, że wojewódzkim laureatem konkursu została Szkoła Podstawowa nr 4 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdniku, ulica Wojska Polskiego 27, 21-040 Świdnik zdobywając 1450 punktów.

Gratulujemy zwycięzcom!

Jednocześnie informujemy, że Gala na zakończenie Konkursu Odblaskowa Szkoła odbędzie się 4 lutego 2026 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Współorganizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, a patronem medialnym TVP 3 Lublin.

Dzięki ogromnej kreatywności młodych uczestników oraz wsparciu nauczycieli i rodziców profilaktyka drogowa stała się inspirującą inicjatywą obejmującą całe społeczności lokalne.

podkomisarz Kamil Karbowniczek