Zakończone ostatnie w tym roku szkolenie aspiranckie w Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie

Data publikacji 21.12.2025
Zakończyliśmy ostatnią w tym roku edycję szkolenia zawodowego aspiranckiego, która odbywała się w naszym Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie. Łącznie brało w nim udział 48 policjantów z garnizonu lubelskiego, którzy przez ostatnie cztery tygodnie doskonalili wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby w korpusie aspirantów. Zwieńczeniem szkolenia był egzamin końcowy – wszyscy zdali go pomyślnie i będą mogli awansować na wyższe stopnie służbowe. Gratulujemy!

policjanci podczas uroczystej zbiórki

W czwartek w Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie zakończyło się kolejne szkolenie aspiranckie. Była to ostatnia edycja w tym roku. W uroczystym zakończeniu kursu wziął udział Zastępca Kierownika podinspektor Marek Zając oraz kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia Policji w Lublinie.

policjanci podczas pisania egzaminu końcowego

Przez 4 tygodnie słuchacze pogłębiali swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia służby w korpusie aspirantów – od postępowania przygotowawczego, przez taktykę i technikę interwencji, po odpowiedzialność karną, cywilną i dyscyplinarną policjanta. W trakcie szkolenia prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Lublinie współprowadzili zajęcia dla słuchaczy.

policjanci podczas uroczystej zbiórki

Kurs zakończył się egzaminem - wszyscy zdali go pomyślnie. Teraz jego absolwenci będą mogli awansować na wyższe stopnie służbowe.

Gratulujemy wszystkim słuchaczom determinacji i konsekwencji w dążeniu do celu. Trzymamy kciuki za bezpieczną służbę i życzymy powodzenia na dalszej drodze zawodowej.

podkomisarz Kamil Karbowniczek

