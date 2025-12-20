Karambol 18 pojazdów na S-19 Data publikacji 20.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności karambolu, do jakiego doszło na drodze S-19 w Stojeszynie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia mogło być ograniczenie widoczności z powodu dużej mgły. W sumie w zdarzeniu uczestniczyło 18 pojazdów, na szczęście nikt nie zginął, 12 osób zostało poszkodowanych, a 9 osób trafiło do szpitali. Apelujemy o ostrożną jazdę! W dalszym ciągu warunki pogodowe są bardzo trudne, panuje gęsta mgła, dlatego dostosujmy prędkość do warunków ruchu.

Wczoraj przed godziną 21:00 do dyżurnego janowskiej policji wpłynęła informacja o karambolu z udziałem dużej liczby pojazdów, do jakiego doszło na drodze S-19 na wysokości miejscowości Stojeszyn. Do zdarzenia doszło na pasie ruchu w kierunku Rzeszowa.

Na miejsce niezwłocznie pojechali funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej i medycy z pogotowia ratunkowego. Służby ratunkowe udzielały pomocy osobom poszkodowanym i ustalały okoliczności zdarzenia. Podczas intensywnych działań janowskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Kraśnika, Zamościa, Lublina, Oddziału Prewencji Policji w Lublinie oraz z KWP w Lublinie.

Jak ustalono, w zdarzeniu wzięło udział w sumie 18 samochodów, w tym dwa samochody ciężarowe i trzy busy. Tuż przed godziną 23:00 zostały zakończone działania ratownicze. W wyniku zdarzenia 12 osób zostało poszkodowanych, z czego 9 jest hospitalizowanych - stan nie zagrażający życiu. Na szczęście nie ma ofiar śmiertelnych. Do godz. 8:10 droga w kierunku Rzeszowa była całkowicie zablokowana, a dla kierowców wyznaczono objazdy.

Na miejscu pracowaliśmy z udziałem biegłego z zakresu wypadków drogowych oraz pod nadzorem prokuratora. Został powołany także Sztab Kryzysowy, który udostępnił namiot dla potrzebujących oraz strażnicę w miejscowości Stojeszyn. Prawdopodobną przyczyną wypadku było ograniczenie widoczności spowodowane gęsta mgłą. Szczegółowe okoliczności tego karambolu będą teraz wyjaśniać policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Gęsta mgła, która cały czas jest, w znacznym stopniu ogranicza widoczność. Mokra i śliska jezdnia też nie sprzyjają kierującym. Pamiętajmy, aby dostosować prędkość do warunków panujących się na drodze.

podkomisarz Kamil Karbowniczek