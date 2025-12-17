6 nowych pojazdów marki Kia Sportage dla policjantów od WFOŚiGW w Lublinie Data publikacji 17.12.2025 Powrót Drukuj Do floty lubelskiego garnizonu Policji trafiły dziś nowe, ekonomiczne i ekologiczne pojazdy. To 6 nieoznakowanych samochodów marki Kia Sportage z napędem hybrydowym. Na zakup tych aut Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie udzielił finansowego wsparcia w wysokości pół miliona złotych. W symbolicznym przekazaniu funkcjonariuszom nowych pojazdów udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pan Stanisław Mazur. Policjanci zyskali niezawodne narzędzie do wykonywania swoich obowiązków w sposób bardziej efektywny i przyjazny środowisku.

Tabor Policji Lubelskiej wzbogacił się o kolejne nowe radiowozy. Mowa o sześciu nieoznakowanych pojazdach marki Kia Sportage z napędem hybrydowym. Dziś na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów odbyło się symboliczne przekazanie pojazdów funkcjonariuszom pełniącym służbę w lubelskim garnizonie.

W przekazaniu nowych pojazdów udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil oraz Pan Stanisław Mazur Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zakup tych samochodów możliwy był właśnie dzięki współfinansowaniu przez WFOŚiGW kwotą pół miliona złotych. Pozostała kwota pochodzi ze środków budżetowych.

Oddane dziś do użytku pojazdy to jednostki z silnikiem benzynowym o pojemności 1598 cm³ i elektrycznym o mocy 44,2 kW, z automatyczną skrzynią biegów. Nowe radiowozy pełnią istotną funkcję w pracy Policji, umożliwiając skuteczne dbanie o porządek publiczny. Hybrydowy napęd Kia Sportage przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu, co jest szczególnie ważne w codziennej eksploatacji na zatłoczonych ulicach miast. Oprócz ekologicznego charakteru hybrydy, pojazd gwarantuje ekonomiczne użytkowanie, co pozytywnie wpływa na obniżenie kosztów związanych z paliwem i konserwacją.

Szef lubelskiego garnizonu Policji insp.Tomasz Gil podziękował Prezesowi WFOŚiGW za rozumienie potrzeb funkcjonariuszy i wspieranie dzialań Policji Lubelskiej. Z kolei Pan Stanisław Mazur wyraził nadzieję, że dzięki nowym pojazdom, policjanci w sposób bardziej efektywny i przyjazny środowisku.będą realizować swoje czynnosci śłużbowe.

nadkomisarz Anna Kamola