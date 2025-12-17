6 nowych pojazdów marki Kia Sportage dla policjantów od WFOŚiGW w Lublinie - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

6 nowych pojazdów marki Kia Sportage dla policjantów od WFOŚiGW w Lublinie

Data publikacji 17.12.2025
Do floty lubelskiego  garnizonu Policji trafiły dziś nowe, ekonomiczne i ekologiczne pojazdy.  To 6 nieoznakowanych samochodów marki Kia Sportage z napędem hybrydowym. Na zakup tych aut Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie udzielił finansowego wsparcia w wysokości pół miliona złotych. W symbolicznym przekazaniu funkcjonariuszom nowych pojazdów udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pan Stanisław Mazur. Policjanci zyskali niezawodne narzędzie do wykonywania swoich obowiązków w sposób bardziej efektywny i przyjazny środowisku.

6 nowych pojazdów marki Kia Sportage

Tabor Policji Lubelskiej wzbogacił się o kolejne nowe radiowozy. Mowa o sześciu nieoznakowanych pojazdach marki Kia Sportage z napędem hybrydowym. Dziś na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów odbyło się symboliczne przekazanie pojazdów funkcjonariuszom pełniącym służbę w lubelskim garnizonie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil oraz Pan Stanisław Mazur Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie podczas przekazania nowych pojazdów

W przekazaniu nowych pojazdów udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil oraz Pan Stanisław Mazur Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zakup tych samochodów możliwy był właśnie dzięki współfinansowaniu przez WFOŚiGW kwotą pół miliona złotych. Pozostała kwota pochodzi ze środków budżetowych.

nowy pojazd marki Kia Sportage

Oddane dziś do użytku pojazdy to jednostki z silnikiem benzynowym o pojemności 1598 cm³ i elektrycznym o mocy 44,2 kW, z automatyczną skrzynią biegów. Nowe radiowozy pełnią istotną funkcję w pracy Policji, umożliwiając skuteczne dbanie o porządek publiczny.  Hybrydowy napęd Kia Sportage przyczynia się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu, co jest szczególnie ważne w codziennej eksploatacji na zatłoczonych ulicach miast. Oprócz ekologicznego charakteru hybrydy, pojazd gwarantuje ekonomiczne użytkowanie, co pozytywnie wpływa na obniżenie kosztów związanych z paliwem i konserwacją.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil oraz Pan Stanisław Mazur Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie podczas przekazania nowych pojazdów

Szef lubelskiego garnizonu Policji insp.Tomasz Gil podziękował Prezesowi WFOŚiGW za rozumienie potrzeb funkcjonariuszy i wspieranie dzialań Policji Lubelskiej. Z kolei Pan Stanisław Mazur wyraził nadzieję, że dzięki nowym pojazdom, policjanci w sposób bardziej efektywny i przyjazny środowisku.będą realizować swoje czynnosci śłużbowe.

wnętrze pojazdu i dłonie na kierownicy

nadkomisarz Anna Kamola

 

