Spotkanie opłatkowe służb mundurowych województwa lubelskiego

Data publikacji 15.12.2025
Betlejemskie Światło Pokoju z pięknym przekazem „Pielęgnuj dobro w sobie” rozświetla wnętrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w której dziś odbyło się spotkanie opłatkowe służb mundurowych Lubelszczyzny. Przy akompaniamencie bożonarodzeniowych kolęd uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem.  Życzenia spokojnych świąt wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom i ich rodzinom złożył Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil.

uczestnicy spotkania opłatkowego służb mundurowych na SALI

Tradycyjnie jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia Sala Konferencyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jest miejscem uroczystego spotkania przedstawicieli służb mundurowych województwa lubelskiego, którzy w radosnej atmosferze łamią się opłatkiem i składają świąteczne życzenia.

Właśnie takie spotkanie miało miejsce dziś o godz. 11.00. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Jego Ekscelencja Adam Bab Ksiądz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, Wicewojewoda Lubelski Pan Andrzej Maj, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Marek Wojciechowski.

uczestnicy spotkania opłatkowego służb mundurowych na SALI

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, reprezentantów świata nauki i medycyny, urzędów instytucji współpracujących ze służbami mundurowymi Lubelszczyzny, byli komendanci wojewódzcy policji.

podopieczne Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach z województwa lubelskiego wraz z insp. Tomaszem Gilem Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie

Na spotkaniu opłatkowym obecna była również mł. insp. w st. spocz. Pani Halina Wieczur – Członek Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach wraz z podopiecznymi Fundacji z województwa lubelskiego.

W uroczystości wzięła również udział kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji na czele z  insp. Tomaszem Gilem Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie wraz z zastępcami – insp. Olgierdem Oleksiakiem, insp. Robertem Michną oraz insp. Andrzejem Mioduną, przedstawcieiele związków zawodowych NSZZ Policjantów i pracowników Policji.

Podczas uroczystości harcerze z Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Betlejemskie Światło Pokoju

Komednant Wojewódzki Policji w Lublinie jako gospodarz dzisiejszej uroczystości powitał zgromadzonych gości podkreślając, że dzisiejsza obecność  przedstawicieli służb jest wyrazem współpracy, współdziałania i jedności służb mundurowych Lubelszczyzny. Insp. Tomasz Gil życzył wszystkim zgromadzonym oraz ich rodzinom przede wszystkim świąt przeżytych w spokoju.

harcerze z Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego

Podczas uroczystości harcerze z Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem pojednania, miłości i pokoju - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Tegoroczne przesłanie Betlejemskiego Światła brzmi „Pielęgnuj dobro w sobie”.

Następnie przyszedł czas na przemówienia i życzenia.

Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski

Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski na wstępnie podziękował przedstawicielom wszystkich służb za wspólne dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny i współpracę, która jest na wysokim poziomie. Na nadchodzące święta Pan Wojewoda życzył przede wszystkim spokoju radości i miłości w otoczeniu najbliższych.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Marek Wojciechowski

Do życzeń przyłączył się również Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Marek Wojciechowski dziękując za służbę pełnioną przez formacje mundurowe w naszym regionie, życząc spokoju przy świątecznym stole oraz pokoju w szerszym wymiarze.

„…Najgłębszy pokój zaczyna się wtedy, kiedy każdy człowiek jest pełen pokoju” – tego pokoju życzył wszystkim zgromadzonym Jego Ekscelencja Adam Bab Ksiądz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Życzył również, by każdy był osobiście nośnikiem takiego pokoju i jego zwiastunem.

Jego Ekscelencja Adam Bab Ksiądz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej

Po odczytaniu przez kapelna Policji Lubelskiej ks. Bogdana Zagórskiego Ewangelii wg. Świętego Łukasza ksiądz biskup pobłogosławił i poświęcił opłatek.

uczestnicy spotkania opłatkowego służb mundurowych na SALI

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania przy akompaniamencie kolęd wprowadzających w świąteczny nastrój podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia.

nadkomisarz Anna Kamola

