Spotkanie opłatkowe służb mundurowych województwa lubelskiego Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj Betlejemskie Światło Pokoju z pięknym przekazem „Pielęgnuj dobro w sobie” rozświetla wnętrze Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w której dziś odbyło się spotkanie opłatkowe służb mundurowych Lubelszczyzny. Przy akompaniamencie bożonarodzeniowych kolęd uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Życzenia spokojnych świąt wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom i ich rodzinom złożył Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil.

Tradycyjnie jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia Sala Konferencyjna Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie jest miejscem uroczystego spotkania przedstawicieli służb mundurowych województwa lubelskiego, którzy w radosnej atmosferze łamią się opłatkiem i składają świąteczne życzenia.

Właśnie takie spotkanie miało miejsce dziś o godz. 11.00. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.: Jego Ekscelencja Adam Bab Ksiądz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, Wicewojewoda Lubelski Pan Andrzej Maj, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Marek Wojciechowski.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, reprezentantów świata nauki i medycyny, urzędów instytucji współpracujących ze służbami mundurowymi Lubelszczyzny, byli komendanci wojewódzcy policji.

Na spotkaniu opłatkowym obecna była również mł. insp. w st. spocz. Pani Halina Wieczur – Członek Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach wraz z podopiecznymi Fundacji z województwa lubelskiego.

W uroczystości wzięła również udział kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji na czele z insp. Tomaszem Gilem Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie wraz z zastępcami – insp. Olgierdem Oleksiakiem, insp. Robertem Michną oraz insp. Andrzejem Mioduną, przedstawcieiele związków zawodowych NSZZ Policjantów i pracowników Policji.

Komednant Wojewódzki Policji w Lublinie jako gospodarz dzisiejszej uroczystości powitał zgromadzonych gości podkreślając, że dzisiejsza obecność przedstawicieli służb jest wyrazem współpracy, współdziałania i jedności służb mundurowych Lubelszczyzny. Insp. Tomasz Gil życzył wszystkim zgromadzonym oraz ich rodzinom przede wszystkim świąt przeżytych w spokoju.

Podczas uroczystości harcerze z Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie Betlejemskie Światło Pokoju, które jest symbolem pojednania, miłości i pokoju - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Tegoroczne przesłanie Betlejemskiego Światła brzmi „Pielęgnuj dobro w sobie”.

Następnie przyszedł czas na przemówienia i życzenia.

Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski na wstępnie podziękował przedstawicielom wszystkich służb za wspólne dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny i współpracę, która jest na wysokim poziomie. Na nadchodzące święta Pan Wojewoda życzył przede wszystkim spokoju radości i miłości w otoczeniu najbliższych.

Do życzeń przyłączył się również Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Marek Wojciechowski dziękując za służbę pełnioną przez formacje mundurowe w naszym regionie, życząc spokoju przy świątecznym stole oraz pokoju w szerszym wymiarze.

„…Najgłębszy pokój zaczyna się wtedy, kiedy każdy człowiek jest pełen pokoju” – tego pokoju życzył wszystkim zgromadzonym Jego Ekscelencja Adam Bab Ksiądz Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej. Życzył również, by każdy był osobiście nośnikiem takiego pokoju i jego zwiastunem.

Po odczytaniu przez kapelna Policji Lubelskiej ks. Bogdana Zagórskiego Ewangelii wg. Świętego Łukasza ksiądz biskup pobłogosławił i poświęcił opłatek.

Następnie wszyscy uczestnicy spotkania przy akompaniamencie kolęd wprowadzających w świąteczny nastrój podzielili się opłatkiem i złożyli życzenia.

nadkomisarz Anna Kamola