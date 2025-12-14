Poszukiwany listem gończym 26-latek zatrzymany przez „Łowców głów” z KWP w Lublinie Data publikacji 14.12.2025 Powrót Drukuj Poszukiwacze z KWP w Lublinie zatrzymali 26-latka ściganego listem gończym za przestępstwa narkotykowe. Do odsiadki ma dwa i pół roku pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna wpadł w ręce „łowców głów” w momencie, gdy ukryty był w samochodzie na lubelskich Tatarach. Trafił już do Zakładu Karnego, gdzie czeka go zasądzona odsiadka.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wpadli na trop poszukiwanego od 2023 roku 26-letniego mieszkańca Lublina. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania po tym, jak sąd Rejonowy Lublin-Zachód wydał za nim list gończy za przestępstwa narkotykowe. Do odsiadki ma dwa i pół roku pozbawienia wolności za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna notowany był w policyjnych kartotekach również za kradzieże.

26-latek niedawno wpadł w ręce „łowców głów” z KWP w Lublinie na lubelskich Tatarach. Został zatrzymany w rejonie garaży, gdy siedział w samochodzie. Był bardzo zaskoczony zatrzymaniem, nie miał jakichkolwiek szans na ucieczkę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Został już przekonwojowany do Zakładu Karnego, gdzie czeka go zasądzona odsiadka.

Zatrzymanie poszukiwanego 26-latka to kolejny przykład tego, że nasi „łowcy głów” nie zwalniają tempa i depczą po piętach tym, którzy ukrywają się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Dzięki determinacji, doświadczeniu oraz wykorzystywanym technikom operacyjnym ich skuteczność w odnajdywaniu groźnych przestępców jest na najwyższym poziomie.

Przy okazji, przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać anonimowo bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

nadkomisarz Anna Kamola

Film Zatrzymanie_poszukiwanego_26_latka.mp4 Opis filmu: Poszukiwany listem gończym 26-latek zatrzymany przez „Łowców głów” z KWP w Lublinie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymanie_poszukiwanego_26_latka.mp4 (format mp4 - rozmiar 8.12 MB)