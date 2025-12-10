Kolejne uderzenie przestępczość narkotykową Data publikacji 10.12.2025 Powrót Drukuj Za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków odpowiedzą dwaj mieszkańcy Lublina w wieku 24 i 33 lat zatrzymani przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie. Mężczyźni wpadli na jednej z ulic podczas jazdy samochodem, w którym przewozili znaczne ilości marihuany. Kolejne narkotyki, mefedron, amfetaminę i susz ziela konopi inne niż włókniste, policjanci znaleźli w zaparkowanym niedaleko VW Golfie. Łącznie zabezpieczyliśmy 7 kg tych nielegalnych substancji. Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków i zostali przez sąd tym czasowo aresztowani.

Do realizacji tej sprawy doszło w Lublinie. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie posiadali informację, że dwaj mieszkańcy Lublina mogą przewozić samochodem znaczne ilości narkotyków. Podczas zaplanowanych działań na jednej z lubelskich ulic policjanci zatrzymali pojazd marki Volvo, którym mężczyźni mieli się poruszać. Jak się okazało, był to strzał w „dziesiątkę”. Pojazdem podróżował 24-latek i jego 33-letni znajomy. Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze ujawnili w bagażniku dwa duże pakiety foliowe z zawartością suszu ziela konopi inne niż włókniste.





Z kolei niedaleko, w zaparkowanym Volkswagenie Golfie policjanci ujawnili kolejne narkotyki znacznej ilości. W sportowej torbie ukrytej w bagażniku znajdował się mefedron, siarczan amfetaminy oraz marihuana. Zabezpieczone zostały również dwie elektroniczne wagi.

Łącznie policjanci zabezpieczyli 7 kg narkotyków. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze, narkotyki pochodziły z przemytu.





24 i 33 latek zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Mężczyźni usłyszeli zarzut udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków i zostali przez sąd tymczasowo aresztowani.





Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

nadkomisarz Anna Kamola