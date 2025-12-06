Zatrzymani bezpośrednio po oszustwie na wnuczkę. "Wyłudzili" prawie 400 tys. zł.
Policjanci z „Mienia” komendy miejskiej Policji w Lublinie zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwo seniorek na kwotę prawie 400 tys. zł. Sprawcy telefonicznie przekonywali 87 latkę, że jej wnuczka spowodowała wypadek i potrzebne są pieniądze na kaucję, aby nie trafiła do więzienia. Podobnie postąpili z 81-latką i w ten sam sposób „wyłudzili” pieniądze. Zostali zatrzymani na obwodnicy Lublina, gdy samochodem próbowali wyjechać z miasta. Policjanci odzyskali wszystkie pieniądze przekazane przez mieszkanki Lublina. Wczoraj 19-latka i jej kompani w wieku 32 i 33 lat zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.
Podejrzani w podobny sposób oszukali 81-letnią mieszkankę Lublina. Kobieta uwierzyła, że jej syn spowodował wypadek i przekazała 21 tysięcy złotych na rzekomą kaucję, aby nie trafił do więzienia.
Sprawcy wpadli tego samego dnia wieczorem, kiedy próbowali wyjechać z miasta. Zostali zatrzymani na trasie S17. 19-latka oraz dwaj mężczyźni w wieku 32 i 33 lat byli całkowicie zaskoczeni. Wszyscy są mieszkańcami województwa śląskiego. W samochodzie którym podróżowali policjanci ujawnili pieniądze, monety i zegarki pochodzące z oszustw na mieszkankach Lublina. Podczas dynamicznego zatrzymania, policjanci z „Mienia” wspierani byli przez funkcjonariuszy z komisariatu nr 7 w Lublinie oraz Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Lublinie.
Jest to już kolejna skuteczna akcja policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 43-lat, którzy metodą na wnuczka usiłowali oszukać mieszkankę Świdnika na kwotę 80 tys. zł.
podinspektor Andrzej Fijołek
Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie