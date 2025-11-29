Policjanci odnaleźli zaginioną seniorkę Data publikacji 29.11.2025 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się wczorajsze poszukiwania zaginionej 71-latki z Łęcznej, która cierpi na zaniki pamięci. Zaginięcie kobiety zgłosił jej syn. Ponieważ zapadł zmierzch, odnalezienie seniorki było dla mundurowych priorytetem. Policjanci odnaleźli zaginioną przy jednej z ulic. Kobieta była zdezorientowana i nie była w stanie podać adresu zamieszkania. Seniorka trafiła pod opiekę rodziny.

Wczoraj po południu łęczyńscy policjanci prowadzili poszukiwania zaginionej 71latki, cierpiącej na zaniki pamięci. Seniorka wyszła z domu i oddaliła się w nieznanym kierunku. Zaniepokojony syn natychmiast powiadomił służby.

W tej sytuacji niezwykle cenna była każda minuta. Zapadający zmrok i niskie temperatury stanowiły zagrożenie dla jej życia.

Natychmiast do działań przystąpili policjanci. Jeszcze w trakcie przyjmowania zawiadomienia o zaginięciu funkcjonariusze odnaleźli kobietę na terenie Łęcznej. Kobieta była zdezorientowana i nie była w stanie podać adresu zamieszkania. Została przekazana pod opiekę syna.

Apelujemy do opiekunów osób starszych, nieporadnych i schorowanych o wyposażenie ich w opaski zawierające kontakt do opiekuna lub jeżeli jest to możliwe w urządzenie ułatwiające lokalizację takiej osoby.

aspirant sztabowy Magdalena Krasna