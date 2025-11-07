Uroczysta gala upamiętniająca 100. Rocznicę Powołania Policji Kobiecej Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj W Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta Gala upamiętniająca 100. Rocznicę Powołania Policji Kobiecej. Wydarzenie zgromadziło liczne grono zaproszonych gości, kadrę kierowniczą, ale przede wszystkim policjantki i kobiety pracujące w lubelskim garnizonie Policji. Uroczystość była nie tylko okazją do uhonorowania zasług kobiet pełniących służbę w Policji Lubelskiej, ale także hołdem dla odwagi, profesjonalizmu i niezłomności policjantek, które od stu lat współtworzą historię Polskiej Policji.

To podniosłe wydarzenie było wyjątkową okazją do uczczenia pionierek, które w 1925 roku, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych Cyryla Ratajskiego rozpoczęły służbę w Policji Państwowej oraz współczesnych funkcjonariuszek, które każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny.

Uroczystą galę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych województwa lubelskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych Lubelszczyzny i instytucji, kadra kierownicza Policji Lubelskiej, policyjne związki zawodowe, policyjni emeryci, ale przede wszystkim te dla których dedykowany był koncert - policjantki i pracownice reprezentujące komendy miejskie i powiatowe naszego lubelskiego garnizonu Policji.

Galę otworzył Komendant Wojewódzki Policji Lublinie insp. Tomasz Gil, który złożył najlepsze życzenia wszystkim Paniom pracującym w naszym garnizonie, zarówno tym w policyjnym mundurze jak i w służbie cywilnej. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie kobiet w Policji, zaznaczając, że każdego dnia policjantki oraz pracownice wnoszą nieoceniony wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. Dziś ich profesjonalizm, empatia i zaangażowanie są fundamentem naszej formacji - mówił szef lubelskiego garnizonu Policji.

Sto lat temu kobiety rozpoczęły służbę w Policji, przełamując bariery i torując drogę kolejnym pokoleniom. Dziś policjantki stanowią integralną część Policji, zajmując stanowiska we wszystkich pionach. W lubelskim garnizonie służbę pełni obecnie blisko 1000 kobiet. Ich profesjonalizm, determinacja i oddanie sprawie bezpieczeństwa publicznego są doceniane zarówno przez przełożonych, jak i społeczeństwo. Obok funkcjonariuszek w Policji zatrudnione są również kobiety na stanowiskach cywilnych. Ich rola jest nie mniej istotna niż policjantek. Są zaangażowane, profesjonalne i ambitne, zapewniając wsparcie w codziennych policyjnych zadaniach.





Bardzo ważnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia wyróżnień dla zasłużonych funkcjonariuszek i pracownic lubelskiego garnizonu, które swoją postawą i zaangażowaniem wnoszą istotny wkład w rozwój lubelskiej Policji.





Wyróżnieniami w kategoriach „Szczególne osiągnięcia”, Osiągnięcia sportowe”, „Działania na rzecz społeczności lokalnej” oraz „Całokształt służby” uhonorowanych zostało 25 Pań.





Wyróżnienia wręczył Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Kwasek, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil.





Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski podziękował policjantkom i kobietom pracującym na stanowiskach cywilnych za zaangażowanie i empatię w codziennej służbie i pracy. Podkreślił też ich wkład w budowanie bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie wartości takich jak odwaga i profesjonalizm.





Gratulacje oraz życzenia dla wszystkich funkcjonariuszek i Pań pracujących w lubelskim garnizonie skierował Pan Jarosław Kwasek Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.





Kulminacyjnym punktem uroczystości był koncert, który dostarczył widzom sporo emocji i wzruszeń. Wśród solistów usłyszeliśmy Emilię Marzec, Natalię Wilk, Agnieszkę Wiechnik, Hanię Kukuszkę, Marcina Jajkiewicza, Konrada Bauma oraz Piotra Selima. Na scenie zaprezentowali się także nasi utalentowani wokalnie funkcjonariusze.







Aspirant Paweł Cieliczko z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku brawurowo wykonał utwór Jerzego Połomskiego „Bo z dziewczynami…” zachwycając publiczność. Specjalnie napisany na tę uroczystość utwór pt. "Otulone błękitem" zaśpiewał asp. szt. Robert Okoń z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu dostarczając publiczności podniosłych emocji i wzruszeń.









Solistom podczas całego koncertu towarzyszyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wprowadzając publiczność w refleksyjny i uroczysty nastrój.





Bardzo ważnym elementem uroczystości było uczczenie minutą ciszy funkcjonariuszek Policji, które wypełniły do końca słowa policyjnej roty. W trakcie odegrania melodii „Śpij kolego” przywołano pamięć naszej koleżanki – policjanci krasnostawskiej komendy - st. sierż. Magdaleny Dolebskiej, która 8 lat temu podczas pełnienia służby zginęła w tragicznym wypadku drogowym.

Ta uroczysta gala była nie tylko uhonorowaniem i upamiętnieniem stuletniej obecności kobiet w szeregach Policji ale także momentem refleksji nad ich rolą w historii i współczesności polskiej Policji. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona powstaniu Policji Kobiecej, którą można było oglądać w holu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Podczas gali szef lubelskiego garnizonu inspektor Tomasz Gil odebrał Dyplom uznania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z okazji jubileuszu 100-lecia powołania Policji Kobiecej. Dyplom wręczył Pan Jarosław Kwasek Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Renata Bielecka Radna Województwa Lubelskiego.





Gala i emocjonujący koncert zakończyły się owacjami, podkreślającymi znaczenie obchodów i artystycznego uhonorowania 100-lecia Policji Kobiecej.





Organizatorem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Województwa Lubelskiego. Partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Patronat honorowy nad uroczystością objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.





Zobacz więcej zdjęć z gali upamiętniającej 100. Rocznicę Powołania Policji Kobiecej.

nadkomisarz Anna Kamola