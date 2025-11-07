Uroczysta gala upamiętniająca 100. Rocznicę Powołania Policji Kobiecej - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Uroczysta gala upamiętniająca 100. Rocznicę Powołania Policji Kobiecej

Data publikacji 07.11.2025
W Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się uroczysta Gala upamiętniająca 100. Rocznicę Powołania Policji Kobiecej. Wydarzenie zgromadziło liczne grono zaproszonych gości, kadrę kierowniczą, ale przede wszystkim policjantki i kobiety pracujące w lubelskim garnizonie Policji. Uroczystość była nie tylko okazją do uhonorowania zasług kobiet pełniących służbę w Policji Lubelskiej, ale także hołdem dla odwagi, profesjonalizmu i niezłomności policjantek, które od stu lat współtworzą historię Polskiej Policji.

Wokalistka Emilia Marzec śpiewa piosenkę z okazji upamiętnienia setnej rocznicy powołania Policji Państwowej.

To podniosłe wydarzenie było wyjątkową okazją do uczczenia pionierek, które w 1925 roku, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych Cyryla Ratajskiego rozpoczęły służbę w Policji Państwowej oraz współczesnych funkcjonariuszek, które każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny.

W lożach w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaproszeni goście oglądają galę.

Uroczystą galę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych województwa lubelskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych Lubelszczyzny i instytucji, kadra kierownicza Policji Lubelskiej, policyjne związki zawodowe, policyjni emeryci, ale przede wszystkim te dla których dedykowany był koncert - policjantki i pracownice reprezentujące komendy miejskie i powiatowe naszego lubelskiego garnizonu Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Tomasz Gil dziękuje funkcjonariuszkom za służbę.

Galę otworzył Komendant Wojewódzki Policji Lublinie insp. Tomasz Gil, który złożył najlepsze życzenia wszystkim Paniom pracującym w naszym garnizonie, zarówno tym w policyjnym mundurze jak i w służbie cywilnej. Komendant w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie kobiet w Policji, zaznaczając, że każdego dnia policjantki oraz pracownice wnoszą nieoceniony wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. Dziś ich profesjonalizm, empatia i zaangażowanie są fundamentem naszej formacji - mówił szef lubelskiego garnizonu Policji.

Ówczesne zdjęcie na którym widać dwie policjantki na tle radiowozu ubrane w mundur koloru granatowego z napisami policja. W drugim planie zdjęcia widzimy umieszczone na zdjęciu policjantki z Policji Państwowej.

Sto lat temu kobiety rozpoczęły służbę w Policji, przełamując bariery i torując drogę kolejnym pokoleniom. Dziś policjantki stanowią integralną część Policji, zajmując stanowiska we wszystkich pionach. W lubelskim garnizonie służbę pełni obecnie blisko 1000 kobiet.  Ich profesjonalizm, determinacja i oddanie sprawie bezpieczeństwa publicznego są doceniane zarówno przez przełożonych, jak i społeczeństwo. Obok funkcjonariuszek w Policji zatrudnione są również kobiety na stanowiskach cywilnych. Ich rola jest nie mniej istotna niż policjantek. Są zaangażowane, profesjonalne i ambitne, zapewniając wsparcie w codziennych policyjnych zadaniach.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak wręcza wyróżnienia policjantkom.

Bardzo ważnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia wyróżnień dla zasłużonych funkcjonariuszek i pracownic lubelskiego garnizonu, które swoją postawą i zaangażowaniem wnoszą istotny wkład w rozwój lubelskiej Policji.

Wspólne zdjęcie Komendanta Wojewódzkiego policji w Lublinie z wyróżnionymi policjantkami.

Wyróżnieniami w kategoriach „Szczególne osiągnięcia”, Osiągnięcia sportowe”, „Działania na rzecz społeczności lokalnej” oraz „Całokształt służby” uhonorowanych zostało 25 Pań.

Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski wręcza wyróżnienie policjantce.

Wyróżnienia wręczył Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Kwasek, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil.

Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski przemawia do zaproszonych gości.

Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski podziękował policjantkom i kobietom pracującym na stanowiskach cywilnych za zaangażowanie i empatię w codziennej służbie i pracy. Podkreślił też ich wkład w budowanie bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie wartości takich jak odwaga i profesjonalizm.

Pan Jarosław Kwasek Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak Zastępca Prezydenta Miasta Lublin wręczają wyróżnienia policjantkom.

Gratulacje oraz życzenia dla wszystkich funkcjonariuszek i Pań pracujących w lubelskim garnizonie skierował Pan Jarosław Kwasek Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.

Wokalistka Wilk Natalia śpiewa podczas gali.

Kulminacyjnym punktem uroczystości był koncert, który dostarczył widzom sporo emocji i wzruszeń. Wśród solistów usłyszeliśmy Emilię Marzec, Natalię Wilk, Agnieszkę Wiechnik, Hanię Kukuszkę, Marcina Jajkiewicza,  Konrada Bauma oraz Piotra Selima.  Na scenie zaprezentowali się także nasi utalentowani wokalnie funkcjonariusze.

Policjant spirant Paweł Cieliczko śpiewa piosenkę podczas gali.

Aspirant Paweł Cieliczko z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku brawurowo wykonał utwór Jerzego Połomskiego „Bo z dziewczynami…”  zachwycając publiczność. Specjalnie napisany na tę uroczystość utwór pt. "Otulone błękitem" zaśpiewał  asp. szt. Robert Okoń z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu dostarczając publiczności podniosłych emocji i wzruszeń.

aspirant sztabowy Robert Okoń śpiewa piosenkę podczas gali.

Orkiestra policyjna.

Solistom podczas całego koncertu towarzyszyła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wprowadzając publiczność w refleksyjny i uroczysty nastrój.

Uczczenie minutą ciszy funkcjonariuszek Policji, które wypełniły do końca słowa policyjnej roty.

Bardzo ważnym elementem uroczystości było uczczenie minutą ciszy funkcjonariuszek Policji, które wypełniły do końca słowa policyjnej roty. W trakcie odegrania melodii  „Śpij kolego” przywołano pamięć naszej koleżanki – policjanci krasnostawskiej komendy - st. sierż. Magdaleny Dolebskiej, która 8 lat temu podczas pełnienia służby zginęła w tragicznym wypadku drogowym.

 Wokalistka Agnieszka Wiechnik śpiewa podczas gali.

Ta uroczysta gala była nie  tylko uhonorowaniem i upamiętnieniem stuletniej obecności kobiet w szeregach Policji ale także momentem refleksji nad ich rolą w historii i współczesności polskiej Policji. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona powstaniu Policji Kobiecej, którą można było oglądać w holu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  

Wokalista Konrad Baum śpiewa podczas gali.

Podczas gali szef lubelskiego garnizonu inspektor Tomasz Gil odebrał Dyplom uznania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z okazji jubileuszu 100-lecia powołania Policji Kobiecej. Dyplom wręczył Pan Jarosław Kwasek Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Renata Bielecka Radna Województwa Lubelskiego.

inspektor Tomasz Gil odebrał Dyplom uznania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z okazji jubileuszu 100-lecia powołania Policji Kobiecej.

Gala i emocjonujący koncert zakończyły się owacjami, podkreślającymi znaczenie obchodów i artystycznego uhonorowania 100-lecia Policji Kobiecej.

W lożach w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaproszeni goście oglądają galę.

Organizatorem wydarzenia była Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów Województwa Lubelskiego. Partnerem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Patronat honorowy nad uroczystością objął Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Na zakończenie gali wszyscy wokaliści śpiewają razem na scenie.

Zobacz więcej zdjęć z gali upamiętniającej 100. Rocznicę Powołania Policji Kobiecej.

nadkomisarz Anna Kamola

