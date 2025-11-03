Ekstradycja 35-latka poszukiwanego ENA za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj Lubelscy „łowcy głów” ustalili, że poszukiwany 35-latek ukrywa się na terenie Niemiec. Dzięki współpracy z niemiecką policją i WPiIO KGP został ekstradowany do Polski. Konwój zrealizował Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP. 35-latek poszukiwany był ENA za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że 35-latek poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą ukrywa się w Niemczech.

35-latek z powiatu hrubieszowskiego poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania i listem gończym. Mężczyzna poszukiwany był za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, której członkowie zajmowali się popełnianiem przestępstw skarbowych związanych z obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz dokonywaniem ich przemytu z terytorium Ukrainy do Polski. Grupa naraziła budżet na uszczuplenie należności celnej w wysokości ponad 9 milionów złotych. Do odsiadki łącznie ma prawie 3 lata więzienia.

Działania lubelskich „łowców głów” przy ścisłej współpracy z policjantami z Niemiec i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP doprowadziły do ekstradycji 35-latka do Polski. Było to możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST. Konwój zrealizował w październiku Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek

foto i video: KWP w Gorzowie Lubuskim