Ślubowanie i wyróżnienia w Policji Lubelskiej Data publikacji 30.10.2025 Powrót Drukuj Po raz kolejny w tym roku grupa nowo przyjętych policjantów podczas uroczystego ślubowania wypowiedziała słowa przysięgi, potwierdzając tym samym gotowość do służby Ojczyźnie. Policyjną rotę młodzi adepci powtórzyli za insp. Tomaszem Gilem Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie. Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych dla doświadczonych i zasłużonych policjantów oraz pracowników lubelskiego garnizonu. Wyróżnionym pogratulował Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski.

Dzisiejszy dzień na długo zapadnie w pamięć grupie funkcjonariuszy którzy po raz pierwszy założyli policyjny mundur i wypowiadając słowa roty, potwierdzili tym samym gotowość do służby Ojczyźnie. Uroczystość ślubowania odbyła się tradycyjnie w Sali Odpraw KWP w Lublinie i zgromadziła rodziny i przyjaciół młodych policjantów oraz ich przełożonych. W uroczystości uczestniczyła także kadra kierownicza KWP w Lublinie oraz przedstawiciele policyjnych związków zawodowych. Świadkami tej podniosłej uroczystości byli również uczniowie klas mundurowych i oddziału o profilu mundurowym z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.

Gospodarzem uroczystości był insp. Tomasz Gil Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, za którym młodzi adepci wypowiedzieli słowa policyjnej roty.

W szeregi lubelskiego garnizonu wstąpiło dziś 7 stróżów prawa (6 mężczyzn i 1 kobieta) dla których jest to początek drogi wypełnionej trudnymi zadaniami, poświęceniem i wyrzeczeniami ale też satysfakcją z niesienia pomocy innym i stania na straży bezpieczeństwa.

Szef lubelskiego garnizonu insp. Tomasz Gil oraz obecny na uroczystości Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski wręczyli młodym adeptom legitymacje służbowe oraz zasady etyki zawodowej.

Przed posterunkowymi w najbliższym czasie półroczne szkolenie w jednej ze szkół Policji. Po pozytywnie zakończonym kursie czeka ich kilkutygodniowa adaptacja zawodowa, a następnie służba w macierzystych jednostkach, którymi w tym przypadku są komendy w Lublinie (3), Chełmie (2), Krasnymstawie (1) i Świdniku (1).

Z jednej strony dziś młodzi adepci stawiają swoje pierwsze kroki w naszej formacji, a z drugiej doceniani są ci, którzy od lat z zaangażowaniem dbają o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Dlatego dzisiejsza zbiórka była okazją, by docenić doświadczenie i codzienną pracę funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych lubelskiego garnizonu Policji. Medale za „Długoletnią Służbę” odebrało 39 policjantów i 3 pracowników cywilnych, które wręczył Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski, podkreślając tym samym znaczenie ich wieloletniej służby dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Ponadto 51 funkcjonariuszy wyróżnionych zostało odznaką „Zasłużony Policjant” za wzorowe wykonywanie obowiązków. Jedną osobę uhonorowano „Medalami za Zasługi dla Policji”. Odznaczenie to otrzymał ksiądz Marcin Gościk – Prawosławny Kapelan Policji.

Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski w swoim przemówieniu życzył nowym funkcjonariuszom, by zakładając codziennie policyjny mundur czuli dumę i satysfakcję. Dodał również, że służba w Policji jest służbą, która budzi zaufanie społeczne i postrzegana jest jako zawód niosący prestiż.

Pan Wojewoda pogratulował także wszystkim policjantom i pracownikom Policji Lubelskiej, którzy otrzymali dziś medale i odznaczenia. Jak powiedział: „… to wielki zaszczyt, że z jednej strony mogę być świadkiem odbierania ślubowania od młodych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, a z drugiej strony - wręczać medale za długoletnią służbę, za to, że nas chronią i o nas dbają. Jesteśmy Im za to wdzięczni i bardzo serdecznie Im gratulujemy…”

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil kierując słowa do nowo zaprzysiężonych stróżów prawa pogratulował im wyboru tej trudnej, ale pięknej drogi: „…życzę Wam, abyście każdego dnia pamiętali, że mundur, który nosicie, jest symbolem zaufania społecznego i odpowiedzialności…”

Szef lubelskiego garnizonu pogratulował również odznaczonym policjantom i pracownikom: „…Odznaczenia, które dziś odbieracie , to wyraz szacunku - nie tylko ze strony przełożonych, ale przede wszystkim społeczeństwa, które Wam ufa…”

Komendant zaakcentował również obecność na tej uroczystości uczniów klas mundurowych zwracając się do nich słowami: „… mam nadzieję, że obserwując dzisiejszą ceremonię, utwierdzicie się w przekonaniu, że służba w Policji to coś więcej niż zawód – to powołanie..."

Niech dewiza „Pomagamy i chronimy” będzie zawsze naszym wspólnym drogowskazem – podsumował wystąpienie inspektor Tomasz Gil.

nadkomisarz Anna Kamola