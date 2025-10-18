Ukrywała się 20 lat - namierzyli ją lubelscy „łowcy głów” Data publikacji 18.10.2025 Powrót Drukuj Lubelscy „łowcy głów” namierzyli we Włoszech 61-letnią oszustkę, która ukrywała się od 20 lat. Kobieta w latach 2001 – 2003 oszukała blisko 50 osób na łączną kwotę ponad 85000 zł. Do odsiadki ma ponad 5 lat i 6 miesięcy. Wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania, Czerwoną Notę Interpolu i 5 listów gończych. Dzięki współpracy poszukiwaczy z KWP w Lublinie z policjantami z Włoch i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KGP oraz europejskiej sieci współpracy policyjnej – ENFAST została zatrzymana i ekstradowana do Polski. Konwój zrealizował Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP.

Film Zatrzymana kobieta prowadzona przez policjantów do radiowozu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymana kobieta prowadzona przez policjantów do radiowozu (format mp4 - rozmiar 27.29 MB)

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z poszukiwaczami z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie ustalili, że 61-latka, za którą wydane były: Europejski Nakaz Aresztowania, Czerwona Nota Interpolu i 5 listów gończych ukrywa się we Włoszech. Działania lubelskich „łowców głów” przy ścisłej współpracy z policjantami z Włoch i Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP doprowadziły do ekstradycji 61- latki do Polski. Było to możliwe także dzięki ścisłej współpracy i sprawnej wymianie informacji, odpowiedniej koordynacji działań przez europejską sieć współpracy policyjnej – ENFAST z policjantami z Włoch i Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Konwój w ubiegłym tygodniu zrealizował Wydział Konwojowy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

61-latka z powiatu krasnostawskiego poszukiwana była od 2005 roku. W latach 2001- 2003 pracując w jednym z oddziałów bankowych w Krasnymstawie wielokrotnie podrabiała podpisy klientów, wykorzystywała ich dane oraz brała udział w przygotowaniu dokumentacji, na podstawie której wyłudzała kredyty między innymi na fikcyjny montaż samochodowych instalacji gazowych. Łącznie wyłudziła pond 85 000 złotych.

Kobieta ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami Polski od 20 lat. Zatrzymana została na terenie Włoch. 61- latka trafiła już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary ponad 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Dwa z pięciu listów gończych dotyczyły zatrzymania w celu zastosowania tymczasowego aresztowania. Krasnostawscy policjanci wobec 61-latki wciąż prowadzą postępowania, do których już usłyszała zarzuty.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

młodszy aspirant Beata Kieliszek