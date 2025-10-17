Kolejne szkolenie aspiranckie w Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie zakończone - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Kolejne szkolenie aspiranckie w Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie zakończone

Data publikacji 17.10.2025
Zakończyliśmy kolejne szkolenie zawodowe aspiranckie, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie. Łącznie brało w nim udział 72 policjantów z garnizonu lubelskiego. Szkolenie zakończyło się egzaminem, a jego absolwenci awansują teraz na wyższe stopnie służbowe.

kursanci podczas zakończenia kursu

Wczoraj w Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie zakończyło się kolejne szkolenie aspiranckie. Przez 4 tygodnie słuchacze pogłębiali swoją wiedzę między innymi z zakresu prawa karnego, praw człowieka, organizacji służby, pierwszej pomocy czy wybranych zagadnień cyberprzestępczości. Nie zabrakło również zajęć praktycznych z instruktorami wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyk i technik interwencji.

W tej edycji brali udział prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej Lublin - Północ w Lublinie, którzy wzbogacili zajęcia o praktyczne aspekty postępowań przygotowawczych, czyniąc naukę jeszcze bardziej wartościową i bliską realiom służby.

KURSANCI PODCZAS SZKOLENIA NA POLICYJNEJ STRZELNICY

Po czterech tygodniach intensywnego szkolenia do egzaminu przystąpiło 72 słuchaczy – wszyscy zakończyli go z wynikiem pozytywnym. Zgodnie z przepisami, w ciągu najbliższych 30 dni uzyskają stopnie aspiranckie i wrócą do swoich jednostek bogatsi o nową wiedzę i umiejętności.

Kierownik Ośrodka komisarz Mateusz Wieleba oraz kadra dydaktyczna

Podczas uroczystego zakończenia kursu Kierownik Ośrodka komisarz Mateusz Wieleba oraz kadra dydaktyczna pogratulowali uczestnikom wysokiego poziomu zaangażowania oraz osiągniętych wyników.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej służbie!

podkomisarz Kamil Karbowniczek

  • KURSANCI PODCZAS SZKOLENIA
  • KURSANCI PODCZAS SZKOLENIA
  • KURSANCI PODCZAS SZKOLENIA NA POLICYJNEJ STRZELNICY
  • KURSANCI PODCZAS SZKOLENIA
  • KURSANCI PODCZAS PISANIA KOŃCOWEGO EGZAMINU
  • KURSANCI PODCZAS ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA
