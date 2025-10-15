„Praktyczne metody kształcenia w szkolnictwie policyjnym - kierunki rozwoju i wdrażania” - seminarium Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj „Praktyczne metody kształcenia w szkolnictwie policyjnym - kierunki rozwoju i wdrażania” - to tytuł seminarium, jakie rozpoczęło się dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie, a udział bierze w nim Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, kierownictwo Policji Lubelskiej na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie insp. Tomaszem Gilem oraz zaproszeni szefowie lubelskich Prokuratur.

Rozpoczęte dziś seminarium to dwudniowe przedsięwzięcie, które zostało zorganizowane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W seminarium bierze udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP insp. Sylwia Majewska-Mazepa, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Tomasz Gil, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Andrzej Mioduna, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie mł. insp. Katarzyna Węgrzyn. Organizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Szkolenia Policji w Lublinie pod kierownictwem nadkom. Mateusza Wieleby.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również szefowie lubelskich prokuratur: Prokurator Regionalny w Lublinie Pan Cezary Maj, Prokurator Okręgowy w Lublinie Pan Grzegorz Trusiewicz, Prokurator Rejonowy w Lublinie Pan Damian Petruk, p.o. Prokurator Rejonowy Lublin-Północ w Lublinie Pan Sylwester Woźniak, prokuratorzy Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie Pani Kinga Aftyka oraz Pani Klaudia Szymańska.

Podczas panelu skupiono się na omówieniu zagadnień takich jak: kierunki rozwoju szkolnictwa policyjnego, proces szkolenia funkcjonariuszy Policji w kontekście przepisów odnoszących się do programu szkolenia zawodowego podoficerskiego oraz aspiranckiego.

Zmieniające się realia bezpieczeństwa i nowe wyzwania stojące przed Policją wymagają, by programy szkoleniowe nadążały za praktyką służby. Celowa wydaje się konieczność modyfikacji struktury i treści nauczania w celu zwiększenia efektywności szkolenia i dostosowanie go do faktycznych obowiązków funkcjonariuszy zarówno w pionie prewencji, jak i dochodzeniowo-śledczym.

Kluczową rolę w nowym modelu szkolenia odegrają warsztaty z udziałem praktyków - prokuratorów, techników kryminalistyki i doświadczonych dochodzeniowców. Zajęcia kazusowe oraz symulacje przypadków rzeczywistych zwiększą realizm i skuteczność szkolenia.

Udział prokuratorów w tym seminarium jest zatem bardzo istotny, ponieważ lubelscy prokuratorzy obecnie wspierają kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkolenia Policji w Lublinie jako prelegenci dzieląc się wiedzą i doświadczeniami ze słuchaczami w zakresie postępowania przygotowawczego. Dzięki ich udziałowi w zajęciach przyszli podoficerowie i aspiranci mają okazję poznać istotne aspekty współpracy Policji i Prokuratury, a także poszerzyć rozumienie obowiązujących procedur procesowych.

W programie tego seminarium jest również wizyta gości w Ośrodku Szkolenia Policji w Lublinie połącznie ze zwiedzaniem infrastruktury.

Na jutro z kolei przewidziano panel dyskusyjny, a w nim zagadnienia dotyczące standardów kształcenia w szkołach policyjnych oraz współczesnych wyzwań infrastrukturalnych stojących przed lubelskim szkolnictwem policyjnym.

nadkomisarz Anna Kamola