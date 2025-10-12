Poszukiwany za włamanie zatrzymany przez „łowców głów” Data publikacji 12.10.2025 Powrót Drukuj Poszukiwacze z KWP w Lublinie zatrzymali w jednym z mieszkań na lubelskiej Kalinowszczyźnie poszukiwanego 62-latka. Przed policjantami schował się w… szafie, która miała odkręcone uchwyty do otwierania. Mieszkaniec Lublina poszukiwany był za włamanie do lokalu gastronomicznego. Został skazany za to przestępstwo na rok i dwa miesiące więzienia.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili miejsce ukrywania się poszukiwanego od maja bieżącego roku 62-latka. Zatrzymali go w jednym z mieszkań, na osiedlu Kalinowszczyzna w Lublinie. Mężczyzna przed policjantami schował się w szafie, która po wejściu do mieszkania od razu rzuciła się ”łowcom głów” w oczy, ponieważ miała poodkręcane uchwyty do otwierania.

62-latek poszukiwany był przez sąd nakazem doprowadzenia za włamanie do lokalu gastronomicznego. Do tego przestępstwa doszło w Lublinie. Mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku.

Zatrzymany mieszkaniec Lublina trafił już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Sąd skazał go za to przestępstwo na karę roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i osób ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek