W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyły się Eliminacje Wojewódzkie do V Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów – Oskarżycieli Publicznych. Policjanci reprezentujący komendy miejskie i powiatowe naszego garnizonu przystąpili do rozwiązania testu wiedzy oraz analizy akt czynności wyjaśniających w spawach o wykroczenia pod kątem błędów formalnych i merytorycznych. Najlepszy wynik uzyskała aspirant Ewelina Nestorowicz z KMP w Białej Podlaskiej. Laureatom konkursu pogratulował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Olgierd Oleksiak. Zwycięzcy będą reprezentować Policję Lubelską w finale ogólnopolskiego konkursu, który odbędzie się w Legionowie.

Jednym z zadań funkcjonariuszy prewencji jest zapobieganie i zwalczanie wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. W tym zakresie policjanci mają do dyspozycji szereg środków prawnych. Jednym z nich jest złożenie wniosku o ukaranie, który stanowi podstawę wszczęcia postępowania przed sądem. Policja jest uprawniona wówczas do sprawowania funkcji oskarżenia, poprzez udział jej przedstawiciela w charakterze oskarżyciela publicznego.

W Eliminacjach Wojewódzkich udział wzięło 20 policjantów z komend miejskich i powiatowych naszego garnizonu, którzy w swoich jednostkach pełnią funkcję oskarżyciela publicznego. Konkurs został zorganizowany w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszej części funkcjonariusze przystąpili do testu zawierającego 40 pytań. Zagadnienia dotyczyły znajomości przepisów zawartych w kodeksie wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, karnym i postępowania karnego czy Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. W kolejnym etapie zadaniem policjantów była pisemna analiza akt czynności wyjaśniających w spawach o wykroczenia pod kątem błędów formalnych i merytorycznych.

Po podsumowaniu punktów uzyskanych z dwóch konkurencji wyłoniono 3 najlepszych policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego:

I miejsce zajęła: aspirant Ewelina Nestorowicz z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

II miejsce zajęła: sierżant sztabowy Milena Mazur z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

III miejsce zajął: aspirant Piotr Król z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie

W trakcie uroczystego zakończenia konkursu dyplomy oraz puchary zwycięzcom wręczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Olgierd Oleksiak wraz z Panią Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie nadkomisarz Dorotą Gil. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundował Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów województwa lubelskiego i Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Policjantki, które zajęły I i II miejsce, będą reprezentowały Lubelski Garnizon Policji podczas Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych, ktory odbędzie się w dniach od 24 do 26 listopada w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

młodszy aspirant Beata Kieliszek