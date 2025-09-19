Podopieczni Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z wizytą na Lubelszczyźnie Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie zostało zorganizowane spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z trzech województw: lubelskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Dzisiejsza wizyta rozpoczęła trzydniowe spotkanie integracyjne tego środowiska. Naszych gości uroczyście przywitał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Robert Michna.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie i dzięki wsparciu Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, od dziś podopieczni fundacji z województwa lubelskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego uczestniczą w trzydniowym spotkaniu integracyjnym na terenie Lubelszczyzny.

Spotkanie uroczyście rozpoczął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Robert Michna. W spotkaniu uczestniczyli także Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach młodszy inspektor w st. spocz. Irena Zając, Członkowie Zarządu Fundacji młodszy inspektor w st. spocz. Halina Wieczur, młodszy inspektor w st. spocz. Paweł Dudkowski oraz pełnomocnicy ds. kontaktów z fundacją z komendy w Bydgoszczy - Pani Celina Białek i komendy w Lublinie - podkomisarz Krzysztof Smaga.

Po spotkaniu, które odbyło się w miłej atmosferze, zaproszone rodziny udały się na zwiedzanie Katedry Lubelskiej, Startego Miasta oraz Muzeum Narodowego w Lublinie. W następnych dniach uczestnicy odwiedzą Muzeum Zamoyskich oraz Galerię Sztuki Socrealizmu w Kozłówce.

Podopieczni fundacji mieli już okazje uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. Miło nam było po raz kolejny przywitać w naszym gronie bardzo sympatyczną grupę z woj. kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. Wspólnie spędzony czas, poczucie, że nie pozostało się samemu z problemami, napełnia pozytywną energią do mierzenia się z trudami życia codziennego.

Na terenie województwa lubelskiego, pod opieką Fundacji pozostaje 12 policyjnych rodzin. Bliscy poległych na służbie funkcjonariuszy, w każdej sytuacji mogą liczyć na pomoc ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wsparcie okazuje rodzinom również Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego oraz Lubelska Grupa Wojewódzka IPA.

młodszy aspirant Beata Kieliszek