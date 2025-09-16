Kolejne uderzenie w narkobiznes. Zabezpieczyliśmy 13 kg mefedronu - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Kolejne uderzenie w narkobiznes. Zabezpieczyliśmy 13 kg mefedronu

Data publikacji 16.09.2025
13 kg  mefedronu zabezpieczyli policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie. To już kolejna duża realizacja tego wydziału, którego zadaniem jest walka z narkobiznesem na Lubelszczyźnie. W ręce policjantów wpadł 21-latek, który nielegalne substancje składował w wynajmowanym garażu służącym mu za magazyn.  Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

 

Film realizacja_narkotykowa.mp4

Opis filmu: policjanci prowadzą zatrzymanego

Pobierz plik realizacja_narkotykowa.mp4 (format mp4 - rozmiar 31.65 MB)

 

Do realizacji tej sprawy doszło w minionym tygodniu w dzielnicy LSM w Lublinie. Funkcjonariusze  z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie realizując operacyjne ustalenia zainteresowali się 21-latkiem, którego podejrzewali o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mając te informacje, pojechali pod jeden z ustalonych adresów. Pod jednym z bloków, zastali 21-latka, który właśnie przyjechał do wynajmowanego garażu.

Zaskoczony obecnością funkcjonariuszy młody mężczyzna nie miał najmniejszych szans na ucieczkę.  Jak się okazało, policjanci mieli przysłowiowego „nosa”, bowiem w trakcie przeszukania garażu, który posłużył mu za magazyn, natrafili na sporej ilości narkotyki w postaci mefedronu.

Popakowane w worki lub owinięte folią zbrylone substancje i kryształki ukryte były w szafkach. Funkcjonariusze zabezpieczyli również przedmioty służące do porcjowania i pakowania zakazanych prawem substancji.

bryła mefedronu na dłoni policjanta

Wszystkie ujawnione narkotyki zostały zabezpieczone i przewiezione do KWP w Lublinie, gdzie zostały następnie zważone. Łącznie policjanci podczas tej akcji zabezpieczyli blisko13 kilogramów mefedornu, którego czarnorynkowa wartość to pół miliona złotych.

zatrzymany 210latek, którego prowadzą policjanci

Zatrzymany  21-latek został umieszony w policyjnym areszcie. W kolejnych dniach trwały z udziałem zatrzymanego czynności procesowe. Przed weekendem 21-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków. Okazało się również, że mężczyzna nie stosował się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Policjanci przewieźli podejrzanego do sądu, który zastosował wobec niego trzymiesięczny tymczasowy areszt.

21-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

 

nadkomisarz Anna Kamola

  • dłoń w rękawiczce, a na niej kryształki mefedronu
  • papierowa torba z popakowanymi narkotykami
  • cztery foliowe zawiniątka z narkotykami w środku
  • ułożone worki strunowe z mefedronem w środku
  • policjanci prowadzą zatrzymanego
  • kryształ mefedronu na dłoni w rękawiczce

