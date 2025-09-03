Zatrzymani za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem! Data publikacji 03.09.2025 Powrót Drukuj Pięciu mężczyzn odpowie za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem 44-letniego mężczyzny. Sprawcy w wieku 17-39-lat podpalali na nim ubranie, następnie rozebrali go, billi po całym ciele, straszyli obcięciem palców sekatorem, przypalali rozgrzaną maczetą i zmuszali do poniżającego zachowania. Na koniec wrzucili 44-latka do rowu przy drodze. Policjanci z Łęcznej przy wsparciu kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zatrzymali podejrzanych i doprowadzili do Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Za to przestępstwo grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

W niedziele rano (31 sierpnia) czterej mężczyźni jadący samochodem marki Seat, zatrzymali się na drodze przy lesie na terenie gminy Spiczyn. Powodem zatrzymania był idący drogą 44 latek. Jeden z mężczyzn w aucie przypomniał sobie, że 44-latek mógł brać udział w kradzieży jego motocykla. 21 – latek wyszedł z auta i zaczął zadawać ciosy mężczyźnie. Wkrótce dołączyli do niego pozostali mężczyźni. Następnie zmusili 44 latka do wejścia do bagażnika Seata i wywieźli na pola do innej miejscowości. Po drodze wstąpili po swojego kolegę, 39-letniego ob. Mołdawii, który przyłączył się do pastwienia się nad 44-latkiem.

Na polach w ustronnym miejscu kontynuowali bicie 44-latka. Sprawcy w wieku 17-39 lat podpali na nim ubranie, następnie rozebrali go, billi po całym ciele, straszyli obcięciem palców sekatorem, przypalali rozgrzaną maczetą i zmuszali do poniżającego zachowania. Na koniec ponownie zmusili do wejścia do bagażnika i po przejechaniu kilku kilometrów wrzucili 44 latka do rowu przy drodze.

Film Film z doprowadzenia zatrzymanych za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem Opis filmu: Film z doprowadzenia zatrzymanych za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film z doprowadzenia zatrzymanych za pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem (format mp4 - rozmiar 41.14 MB)

Policjanci z Łęcznej zostali powiadomieni o tym zdarzeniu gdy 44-latek dotarł do domu. Natychmiast podjęte zostały działania zmierzające do ustalenia sprawców i ich zatrzymania. Do działań włączyli się kryminalni z komendy wojewódzkiej. Tego samego dnia czterej sprawcy zostali zatrzymani. Podczas czynności okazało się, że nagrywali zdarzenie telefonem. Ostatni z podejrzanych, 39-letni ob. Mołdawii został zatrzymany następnego dnia.

Wczoraj zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Lublinie. Usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Za to przestępstwo grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Wszyscy zatrzymani byli wcześniej notowani przez policję. 21 i 39 latek odpowiedzą w warunkach recydywy. Wczoraj pięciu zatrzymanych policjanci doprowadzili do sądu z wnioskiem prokuratury o tymczasowe aresztowanie. Czterech z nich zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące, natomiast najmłodszy z nich został objęty policyjnym dozorem.

podinspektor Andrzej Fijołek

Rzecznik Prasowy

Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie