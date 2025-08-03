Lubelscy „łowcy głów” znowu w akcji Data publikacji 03.08.2025 Powrót Drukuj Lubelscy kontretrroryści i poszukiwacze z KWP w Lublinie zatrzymali 35-latka powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców, poszukiwanego od 2023 r. listem gończym. Do dynamicznego zatrzymania doszło na zjeździe z trasy S-12 w powiecie świdnickim. Lublinianin został skazany na 2 lata pozbawienia wolności za spowodowanie ciężkiego uszczerbku i nieumyślne spowodowanie śmierci znajomego. Ponadto w samochodzie przewoził marihuanę i bezkaccyzowe papierosy oraz kierował bez uprawnień.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie wspólnie z kontrterrorystami z SPKP w Lublinie realizując ustalenia operacyjne zatrzymali poszukiwanego listem gończym 35-latka z Lublina powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców. Do dynamicznego zatrzymania doszło w we wtorek wieczorem na zjeździe z trasy S-12 w powiecie świdnickim.





Film Film z zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film z zatrzymania poszukiwanego mężczyzny. (format mp4 - rozmiar 11.26 MB)

Zaskoczony 35-latek został zatrzymany kiedy poruszał się samochodem marki Subaru. W jego aucie policjanci ujawnili marihuanę z ilości której można by przygotować ponad 180 porcji dilerskich tego narkotyku oraz 20 000 sztuk bezakcyzowych papierosów. Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Lublinianin trafił do policyjnego aresztu.



Mężczyzna poszukiwany był od 2023 roku listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Lublinie za uszkodzenie ciała i nieumyślne spowodowanie śmierci swojego znajomego. Do tego przestępstwa doszło w dniu 10 marca 2018 r. w Lublinie. Podczas meczu w toalecie na stadionie w trakcie kłótni uderzył pięścią znajomego, który upadając uderzył głową w twarde podłoże W wyniku czego spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego, skutkujący jego zgonem. Za ten czyn został skazany na 2 lata pozbawienia wolności.

W środę 35-latek z Lublina w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku usłyszał dwa zarzuty dotyczące posiadania narkotyków oraz wyrobów bezkacyzowych. Grozi mu za to kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.



Następnie 35-latek trafił do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary 2 lat więzienia.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

podkomisarz Kamil Karbowniczek