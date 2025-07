Kolejne szkolenie naszych psów służbowych Data publikacji 18.07.2025 Powrót Drukuj Dziś na terenie obiektów dydaktycznych KWP w Lublinie odbyło się kolejne szkolenie policyjnych psów służbowych. Swoje umiejętności podnosili tym razem czworonożni funkcjonariusze wyspecjalizowani w wykrywaniu zapachów materiałów wybuchowych, psy w kategorii patrolowej praz policyjny pies bojowy Benji – partner naszych kontrterrorystów. Jednym z przykładowych zadań było zatrzymanie osoby poszukiwanej, która może posiadać broń.

Aby policyjne czworonogi dobrze wykonywały swoje zadania muszą cyklicznie przechodzić szkolenia. Właśnie jedno z nich odbyło się dziś na terenie obiektów szkoleniowych KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów.

Umiejętności, w których wyspecjalizowane są psy służbowe są kluczowe podczas wielu policyjnych działań, np. poszukiwawczo-ratunkowych, zabezpieczania imprez masowych i interwencji, czy w działaniach Policji w walce z przestępczością narkotykową.





W przedsięwzięciu udział wzięło łącznie 10 psów: 4 – psy wyspecjalizowane w wykrywaniu zapachów materiałów wybuchowych, 4 psy patrolowe oraz Benji – policyjny pies bojowy, partner naszych kontrterrorystów.





Te pierwsze, które w praktyce wykorzystywane są gównie podczas sprawdzeń pirotechnicznych, miały za zadanie przeszukać zaparkowane pojazdy pod kątem podejrzenia podłożenia ładunku wybuchowego. Takie zadanie do wykonania miały również w pomieszczeniach piwnicy, gdzie ich nos sprawdzał kosze oraz wózek widłowy.





Z kolei dla psów patrolowych oraz psa bojowego przygotowano zadanie związane z legitymowaniem agresywnej osoby spożywającej alkohol, podczas którego nagle rzuca w przedmiot w kierunku policjanta.





Kolejnym zadaniem było zatrzymanie osoby poszukiwanej, która może posiadać broń. W momencie próby legitymowania, osoba ta oddala się.

Psy przećwiczyły również scenkę, w której osoba poszukiwana ukrywa się przed policją w trudno dostępnym miejscu.





Czworonogi musiały też wykazać się umiejętnościami w sytuacji, gdy agresywna osoba przy użyciu użyciu niebezpiecznego narzędzia odgraża się że zrobi krzywdę domownikom, a następnie ucieka.





Z kolei Benji wraz ze swoim przewodnikiem – kontrterrorystą ćwiczył posłuszeństwo a także zatrzymanie osoby, która ukrywa się w pomieszczeniu z bronią i oddaje strzały w kierunku policjanta.





Szkolenia policyjnych psów często wzbudzają duże zainteresowanie. Dziś policjantów oraz naszych szkolących się czworonogów odwiedził Wojewoda Lubelski Pan Krzysztof Komorski.





Dzisiejsze szkolenie to element doskonalenia zawodowego psów służbowych Policji, którego celem jest podnoszenie zdolności użytkowych psów do wykonywania zadań, do których zostały wyszkolone. Koordynatorem doskonalenia zawodowego czworonożnych funkcjonariuszy jest Wydział Prewencji KWP w Lublinie.





nadkomisarz Anna Kamola