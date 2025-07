Z repliką szabli rzucił się na policjantów. Przy włamywaczu policjanci znaleźli granaty i ostrą amunicję

Kryminalni z Poniatowej zostali wezwani do włamania niezamieszkałego domu pod lasem. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, zauważyli mężczyznę, który na ich widok rzucił się do ucieczki. Podczas próby jego zatrzymania, agresor rzucił się na nich z repliką szabli w ręku grożąc im zabójstwem. Jeden z kryminalnych, który jest instruktorem stosowania środków przymusu bezpośredniego, pałką teleskopową obezwładnił napastnika. Przy zatrzymanym 53-latku policjanci znaleźli 2 granaty ręczne i ostrą amunicje. Za kradzież z włamaniem, czynną napaść na policjanta oraz posiadanie broni miotnej i amunicji bez zezwolenia grozi mu kara do 10 lat więzienia.